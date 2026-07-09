Regale leer: Kommt jetzt die große Eierkrise?

Die Lage habe sich aber während der Hitzewelle wieder ein wenig beruhigt, wie gefluegelnews.de berichtet. Eine geringere Nachfrage konnte die geringere Produktion ausgleichen. Aber: Ist die Begrenzung von Netto Zeichen einer tiefergreifenden Eierkrise?

Einzelne Händler haben die Abgabe begrenzt. Als Grund nennt Netto (mit dem Hund im Logo) Lieferengpässe auf dem europäischen Eiermarkt, der Markt begrenz den Verkauf entsprechend in Nord-und Ostdeutschland.

Es könnte dem deutschen Frühstücksei an den Kragen gehen: "Tierkrankheiten in regionalen Legehennenbeständen wirken sich auf die Verfügbarkeit von Eiern aus. Davon sind auch zwei unserer regional bezogenen Eierartikel betroffen, die wir vorübergehend nur eingeschränkt beziehen können", gibt Netto in einer Erklärung gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) zu Protokoll. Zuerst hatte Bild darüber berichtet.

Besonders in Nord- und Ostdeutschland könne es zu einem Mangel kommen, Berlin am stärksten.

Große Lebensmittelhändler wie Aldi, Edeka, Lidl, Kaufland oder Rewe begrenzen die Einkaufsmengen bislang nicht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Nach Angaben eines Rewe-Sprechers sei die Mengenknappheit aber im Großraum Berlin am stärksten sichtbar. Die Erzeuger seien dort stärker betroffen als anderswo.

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Auf dem deutschen Aktienmarkt gibt es derzeit keinen börsennotierten Player für Eier, der direkt von steigenden Eierpreisen profitieren würde.

Auf europäischer Ebene ist mit der Société LDC ein Vertreter aus Frankreich am Start. Das Unternehmen ist ein großer Geflügelproduzent und über ihre Tochtergesellschaft LOeuf werden laut Unternehmensangaben mehr als 700 Millionen Eier pro Jahr verkauft.

Wer sich die größte Eieraktie ins Depot legen möchte, ist mit Cal-Maine Foods gut beraten, dem größten börsennotierten Eierproduzenten aus den USA.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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