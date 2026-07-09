Monopolkommission kritisiert Labyrinth von Sonderregeln

BERLIN (dpa-AFX) - Die Monopolkommission fordert die Bundesregierung zu einem anderen Kurs in der Energie- und Wirtschaftspolitik auf. "Die Probleme der deutschen Industrie lassen sich nicht mit immer neuen Einzelmaßnahmen lösen", sagte Tomaso Duso, Vorsitzender der Monopolkommission, bei der Vorstellung eines neuen Hauptgutachtens. Viele staatliche Eingriffe seien teuer und oft wirkungslos. Stattdessen brauche es harten Wettbewerb und Rahmenbedingungen, die Innovation ermöglichten.

Die Kommission, ein unabhängiges Beratungsgremium der Bundesregierung, warf einen Blick zum Beispiel auf die Strompreise. Strom sei für die Industrie ein wichtiger Kostenfaktor, aber seine Bedeutung unterscheide sich stark zwischen den Branchen, heißt es im Gutachten. Deutschland habe über Jahre ein Labyrinth branchenspezifischer Stromhilfen aufgebaut: Strompreiskompensation, Industriestrompreissubventionen, Stromsteuersenkungen, Zuschüsse zu Netzentgelten - jede Maßnahme mit eigenen Kriterien, Antragspflichten und Schwellenwerten.