Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.126,83 USD

+1,32 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,91 % 1 Monat -6,11 % 3 Monate -13,81 % 1 Jahr +23,48 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Gold gewinntund erreicht 4.126,83. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.949,23USD. Heute notiert Gold bei 4.126,83USD. Ihr Einsatz wäre nun 21.171,6USD wert – ein Zuwachs von +111,72 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeichnet sich aktuell ein leicht bullishes Anleger-Sentiment zu Gold ab: Zentralbanken wollen Gold-Allokationen erhöhen, der Dollar bleibt Belastungsfaktor, was Aufwärtsdruck erzeugen könnte. Technische Signale nennen eine Gegenreaktion bis August, ohne klaren Ausbruch. Die exakte Kursentwicklung der letzten 14 Tage in Prozent ist hier nicht angegeben.