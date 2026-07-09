Politik der Abschottung kostet die USA Milliarden

Der US-amerikanische Tourismussektor befindet sich inmitten eines tiefen, strukturellen Einbruchs. Während sich der weltweite Reisemarkt nach der Pandemie vollständig erholt hat und floriert, erleiden die USA massive Marktanteilsverluste. Die Kosten dieses Rückzugs lassen sich in harten Milliardenverlusten messen.

Die Ökonomie des globalen Tourismus folgt einer einfachen Logik: Reisende haben eine Wahl. Wenn ein Land seine Grenzen mit bürokratischen Hürden versieht, Handelspartner mit unvorhersehbaren Zöllen attackiert und eine aggressive "America First"-Rhetorik pflegt, stimmen ausländische Gäste mit den Füßen ab. Genau dieses Szenario vollzieht sich seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach Berechnungen des Analyseinstituts Tourism Economics summiert sich der Verlust an internationalen Besucherausgaben für die Jahre 2025 und 2026 auf astronomische 37,6 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 16,6 Milliarden US-Dollar auf das vergangene Jahr und voraussichtlich 21 Milliarden US-Dollar auf das laufende Jahr 2026. Dies ist die exakte Summe, die die USA eingenommen hätten, wenn sie lediglich ihren Vor-Trump-Marktanteil gehalten hätten.

Die USA waren im Jahr 2025 das einzige hochentwickelte Land von 184 Staaten weltweit, das einen realen Rückgang bei den Einnahmen durch internationale Besucher verzeichnete (ein Minus von 4,6 Prozent auf 176 Milliarden US-Dollar), wie aus einer Untersuchung des World Travel & Tourism Council (WTTC) hervorgeht.

Die FIFA-Kalkulation kollabiert an den Einreisehürden

Die Hoffnung der US-Wirtschaft, die Fußball-WM würde die Wende bringen, erweist sich als Illusion. Die ursprüngliche Prognose der FIFA, wonach das Turnier 30,5 Milliarden US-Dollar in die US-Wirtschaft spülen sollte, basierte auf der Erwartung, dass mindestens 40 Prozent der Stadionbesucher aus dem Ausland anreisen würden. Diese Annahme ist angesichts der restriktiven Realität nicht haltbar.

Anstatt eines "Tourismus-Tsunami" verzeichnen die Austragungsstädte eine ernüchternde Buchungslage. In vier Fünfteln der Austragungsorte liegen die Reservierungen für die Kernmonate Juni und Juli signifikant unter den Erwartungen, wie aus einer Umfrage der American Hotel & Lodging Association hervorgeht. Ein wesentlicher Grund dafür ist der Einbruch des europäischen Marktes, der traditionell mehr als ein Drittel der Übersee-Touristen stellt. Die Flugbuchungen aus Europa in die WM-Städte sind spürbar rückläufig; in New York – dem Austragungsort des Finales – liegen die Buchungen um dramatische 16 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Es findet zudem eine qualitative Verschiebung der Besucherstruktur statt, die die US-Gesamtwirtschaft empfindlich trifft. Kaufkräftige Urlauber und Geschäftsreisende aus Westeuropa und China bleiben weg und werden durch Reisende aus wirtschaftlich schwächeren Regionen ersetzt. Während die Ankünfte aus Deutschland um 13 Prozent einbrachen, verzeichneten Länder wie Ecuador (+21 Prozent) und Kolumbien (+16 Prozent) Zuwächse. Der Haken: Die absoluten Pro-Kopf-Ausgaben sinken dadurch drastisch.

Der Schaden ist nicht auf die Hotelbranche beschränkt. Tourismus fungiert makroökonomisch als Dienstleistungsexport mit immensen Multiplikatoreffekten auf Vorleister, Einzelhandel, Gastronomie und Transport. Die von der Regierung initiierten Pläne zur Verschärfung des ESTA-Systems (unter anderem die Offenlegung von Social-Media-Accounts und Mail-Adressen der letzten zehn Jahre) wirken wie ein massives Abschreckungsmittel.

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Der WTTC prognostiziert, dass diese Hürden rund 4,7 Millionen Reisende vom Besuch der USA abhalten werden. Das daraus resultierende Loch im BIP des Tourismussektors beläuft sich auf 21,5 Milliarden US-Dollar. Die Konsequenz für den Arbeitsmarkt ist verheerend: Bis zu 157.000 amerikanische Arbeitsplätze stehen zur Disposition – eine Zahl, die der Netto-Stellenschaffung der gesamten US-Wirtschaft in einem regulären Quartal entspricht.

Zwar stützt der robuste US-Binnenmarkt die Branche vor dem totalen Kollaps, doch das fundamentale Problem bleibt: Während die Region Asien-Pazifik im Tourismus-BIP um 8,2 Prozent expandiert und in Europa um 3,6 Prozent, steht der US-Sektor bei einem mageren Wachstum von unter einem Prozent (0,9 Prozent). Die protektionistische Politik mag politisch gewollt sein; ökonomisch betrachtet ist sie ein außergewöhnlich teures Verlustgeschäft.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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