JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Monatsdaten belegten eine seit Jahresbeginn schwächere Nachfrage seitens der Autohersteller sowie einen durchwachsenen Ersatzreifenmarkt, schrieb Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Quartalszahlen von Continental am 4. August dürften eine Marge am oberen Ende der Unternehmenszielspanne belegen. Im Fokus stehe die Unterschrift unter den bereits beschlossenen Verkauf von Contitech. Die Michelin-Zahlen am 27. Juli sollten für das erste Halbjahr negative Wechselkurseffekte sowie einen minimalen Volumenrückgang belegen./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 21:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 71,54EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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