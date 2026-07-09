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    JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Michelin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Monatsdaten belegten eine seit Jahresbeginn schwächere Nachfrage seitens der Autohersteller sowie einen durchwachsenen Ersatzreifenmarkt, schrieb Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Quartalszahlen von Continental am 4. August dürften eine Marge am oberen Ende der Unternehmenszielspanne belegen. Im Fokus stehe die Unterschrift unter den bereits beschlossenen Verkauf von Contitech. Die Michelin-Zahlen am 27. Juli sollten für das erste Halbjahr negative Wechselkurseffekte sowie einen minimalen Volumenrückgang belegen./gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 21:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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