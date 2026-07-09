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    JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 18.000 auf 17.500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zum Zeitpunkt der Erstellung seines Kommentars sei die Aktie des Pharmaunternehmens um rund 9 Prozent gefallen, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Der Analyst führt diesen Verlust auf eine Auswirkung von rund 2 Prozent auf den Kapitalwert (NPV) infolge der gescheiterten Phase-III-Studie zum Herzmedikament Wainua zurück. Zwar schade diese Enttäuschung der Glaubwürdigkeit der Kommunikation, doch der Weg zum Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 sei deshalb nicht gefährdet. Leuchten hält Astrazeneca weiter für ein "erstklassiges Wachstumsunternehmen" und rät angesichts des aktuellen Kursverlusts zum Kauf der Aktie./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,61 % und einem Kurs von 153,1EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Leuchten
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 175
    Kursziel alt: 180
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A




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