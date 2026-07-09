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    Höchster Wert seit 2006

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    Anleger wollen Beweise sehen: Techs gehen extrem bullish in die Berichtssaison

    Der S&P 500 jagt von Rekord zu Rekord. Doch jetzt zählt nur noch eines: Liefern die Unternehmen die hohen Gewinnerwartungen? Die Berichtssaison könnte zum entscheidenden Test für die Rallye werden.

    Für Sie zusammengefasst
    Höchster Wert seit 2006 - Anleger wollen Beweise sehen: Techs gehen extrem bullish in die Berichtssaison
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Nach einem starken ersten Quartal sind die Gewinnschätzungen deutlich gestiegen. Investitionen in Infrastruktur für künstliche Intelligenz und ein solides wirtschaftliches Umfeld stützen die Prognosen. Laut Reuters sehen Anleger darin eine wichtige fundamentale Stütze für Aktien. Gleichzeitig steigt aber das Risiko von Enttäuschungen.

    Für das zweite Quartal erwarten Analysten laut LSEG IBES bei den Unternehmen im S&P 500 ein Gewinnwachstum von 23,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zu Jahresbeginn hatten sie nur mit 15,2 Prozent gerechnet. Auch die Schätzungen für den Rest des Jahres 2026 wurden angehoben.

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    "Höhere Gewinne und gestiegene Erwartungen sind gut für Anleger, da sie den Markt nach oben treiben", sagte Chris Fasciano, Chef-Marktstratege bei Commonwealth Financial Network. Gleichzeitig lege das die Messlatte höher.

    Die Berichtssaison beginnt kommende Woche mit großen Banken wie JPMorgan Chase und Goldman Sachs. Auch Netflix und Johnson & Johnson legen Zahlen vor.

    Der Boom rund um künstliche Intelligenz hat vor allem Halbleiterwerte gestützt. Auch Technologie-, Industrie- und andere Unternehmen profitieren vom Ausbau der Infrastruktur. Robuste Konsumausgaben halfen ebenfalls. Sie blieben trotz gestiegener Energiepreise nach dem Iran-Krieg stabil.

    Auffällig ist

    Die Gewinnschätzungen steigen stärker als die Kurse. Der S&P 500 legte in diesem Jahr rund neun Prozent zu. Die Schätzungen für die Gewinne im Jahr 2026 stiegen laut LSEG Datastream dagegen um 21 Prozent. Mark Hackett von Nationwide sagte, es komme "sehr, sehr selten" vor, dass der Markt stark sei, die Gewinne aber noch stärker ausfielen.

    Die höheren Gewinnerwartungen haben die Bewertung des Marktes gedrückt. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 lag zuletzt bei 20,1. Ende 2025 waren es noch 22,2. Für Anleger ist das positiv. Doch die Unternehmen haben nun weniger Spielraum für Fehler.

    Joe Mazzola von Charles Schwab erwartet deshalb mehr Schwankungen. Die Anleger gingen mit höheren Erwartungen in das zweite Quartal. Da die Prognosen nach oben korrigiert wurden, könne die Berichtssaison volatiler werden.

    Im ersten Quartal hatten die Unternehmen die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Gewinne im S&P 500 stiegen um 29,4 Prozent. Vor Beginn der Berichtssaison war nur ein Plus von 14,4 Prozent erwartet worden. Yardeni Research sieht darin ein Risiko. Die starken Ergebnisse könnten Analysten dazu verleitet haben, die Schätzungen für die restlichen Quartale zu stark anzuheben.

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    Besonders hoch liegt die Latte im Technologiesektor. Laut LSEG IBES wird dort für das zweite Quartal ein Gewinnwachstum von 65,5 Prozent erwartet. Der Energiesektor soll wegen höherer Ölpreise um rund 115 Prozent zulegen. Für Rohstoffe wird ein Plus von 32,5 Prozent erwartet.

    Für das Gesamtjahr 2026 rechnen Analysten inzwischen mit einem Gewinnanstieg von 26,4 Prozent. Das wäre die stärkste jährliche Gewinnentwicklung seit 2021. Für 2027 wird ein weiteres Plus von 17,9 Prozent erwartet.

    FactSet-Daten zeigen zudem ungewöhnlich viel Optimismus bei den Unternehmen selbst. Insgesamt haben 111 Unternehmen aus dem S&P 500 eine Gewinnprognose je Aktie für das zweite Quartal abgegeben. Davon waren 63 positiv und 48 negativ. Der Anteil positiver Prognosen liegt damit bei 57 Prozent. Das ist der höchste Wert seit dem dritten Quartal 2021.

    Besonders stark sticht der Informationstechnologiesektor heraus. Dort haben 44 Unternehmen positive Gewinnprognosen abgegeben. Laut FactSet ist das der höchste Wert seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2006.

    Damit gehen Unternehmen und Analysten ungewöhnlich bullish in die Berichtssaison. Für den Markt kann das Rückenwind bedeuten. Doch nach der starken Rallye reicht Hoffnung nicht mehr. Anleger wollen jetzt Beweise sehen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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