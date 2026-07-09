DZ BANK stuft Schott Pharma auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schott Pharma nach starken Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 21 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch auf die angehobenen Jahresziele des Pharmazulieferers. Zudem hob er hervor, dass Schott hervorragend aufgestellt sei, um von globalen Megatrends im Gesundheitsbereich zu profitieren./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,29 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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