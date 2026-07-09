Aktien New York
Nasdaq profitiert von starken Chip-Aktien - Dow unbewegt
- US-Aktien steigen trotz US-Iran Spannungen
- Halbleiterpapiere erholen sich deutlich im Handel
- Nasdaq stark, Dow flach, S&P 500 moderat im Plus
NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz zunehmender militärischer Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag überwiegend mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Vor allem Papiere der Halbleiterbranche legten teils kräftige Erholungen nach zuletzt herben Einbußen hin. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg im frühen Handel um 1,3 Prozent auf 29.642 Zähler.
Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb dagegen zurück, er trat mit 52.364 Punkten auf der Stelle. Hier bremsten deutliche Kursverluste von IBM , Microsoft und Salesforce . Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 7.510 Zähler zu./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 142,0 auf Tradegate (09. Juli 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -3,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,45 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +53,61 %/+92,77 % bedeutet.
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Community Beiträge zu US Tech 100 - A0AE1X - US6311011026
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Ja, das meinte ich unten, scheint wohl der Grund zu sein. Nächste Woche dann eher leicht abwärts?
vielleicht sollten wir die Emis shorten, falls uns LJ verrät, welche da bald notleidend werden...