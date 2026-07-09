Nasdaq profitiert von starken Chip-Aktien - Dow unbewegt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 142,0 auf Tradegate (09. Juli 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -3,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,45 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +53,61 %/+92,77 % bedeutet.