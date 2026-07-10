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    Rüstungsperle der Zukunft

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    Hier hätte Rheinmetall zuschlagen sollen – Velo3D: Eine heiße Defense-Wette

    Die industrielle Produktion verändert sich rasant. Raumfahrt, Luftfahrt und Verteidigung brauchen Bauteile, die schneller, flexibler und präziser gefertigt werden können. Genau hier kommt Velo3D ins Spiel.

    Für Sie zusammengefasst
    Rüstungsperle der Zukunft - Hier hätte Rheinmetall zuschlagen sollen – Velo3D: Eine heiße Defense-Wette
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Das US-Unternehmen ist kein klassischer Rüstungskonzern. Velo3D baut industrielle Metall-3D-Drucker. Die Maschinen der Sapphire-Familie sollen hochkomplexe Bauteile herstellen, die mit traditionellen Verfahren schwer oder teuer zu produzieren sind. Damit wird Velo3D zu einem möglichen Schaufelverkäufer für Aerospace, Defense, Raumfahrt und kritische Lieferketten.

    Besonders spannend ist der Kontakt zur US-Armee. Im Januar meldete Velo3D eine Partnerschaft mit dem U.S. Army DEVCOM Ground Vehicle Systems Center. Ziel ist es, additiv gefertigte Teile für militärische Systeme schneller zu entwickeln und zu qualifizieren. Kurz darauf wurde Velo3D nach eigenen Angaben als erster qualifizierter Anbieter für bestimmte Anwendungen bei U.S. Army Ground Vehicles ausgewählt. Dabei sollen Komponenten auf Sapphire-Druckern mit Materialien wie Aluminium CP1 und Inconel 718 validiert werden

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    Nachfrage wird größer 

    Auch die Zahlen liefern neue Fantasie. Im ersten Quartal 2026 steigerte Velo3D den Umsatz um 48 Prozent auf 13,8 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge lag bei 17,2 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet das Management 60 bis 70 Millionen US-Dollar Umsatz und stellt für die zweite Jahreshälfte ein positives EBITDA in Aussicht.

    Dazu kommen Defense-Aufträge. Velo3D meldete unter anderem einen Mehrjahresauftrag über 11,5 Millionen US-Dollar von einem wichtigen US-Verteidigungsunternehmen. Das macht die Aktie jetzt interessant. Die Story nimmt langsam Formen an. Der Rüstungsbezug wird kommerziell sichtbarer.

    Trotzdem bleibt die Aktie hochspekulativ. Velo3D ist klein, volatil und hat eine schwierige Börsenhistorie. 2025 musste das Unternehmen einen Reverse Split im Verhältnis eins zu 15 durchführen. Solche Schritte zeigen, wie hart der Weg an der Börse war.

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    Mein Tipp: Die Gelegenheit scheint günstig zu sein 

    Velo3D ist keine sichere Defense-Aktie wie Rheinmetall, Lockheed Martin oder Northrop Grumman. Es ist eine riskante Technologie-Wette. Wenn 3D-Druck in Rüstung, Aerospace, Raumfahrt und militärischen Ersatzteilen wirklich skaliert, könnte Velo3D stark profitieren. Scheitert die Skalierung, bleibt die Aktie ein gefährlicher Zockerwert.

    Trotzdem bringt Velo3D große Vorteile mit, die nicht zu unterschätzen sind: Unternehmen müssen nicht jedes Spezialteil auf Lager halten oder monatelang auf Zulieferer warten. Stattdessen können sie bestimmte Bauteile digital speichern und bei Bedarf lokal produzieren. Aus einem physischen Ersatzteillager wird teilweise ein digitales Ersatzteillager. Das spart Lagerkosten, verkürzt Lieferzeiten und macht Unternehmen unabhängiger von einzelnen Zulieferern.

    Für Aerospace und Defense ist der Hebel besonders groß. Dort geht es nicht nur um Kosten, sondern um Verfügbarkeit. Ersatzteile müssen schnell verfügbar sein, manchmal in kleinen Stückzahlen, oft mit hohen technischen Anforderungen. 3D-Druck kann hier Entwicklungszeiten verkürzen, Bauteile leichter machen und die Produktion näher an den Einsatzort bringen.

    3D-Druck ist zwar kein Allheilmittel und macht Lieferketten nicht automatisch günstiger, aber Tempo, Flexibilität, lokale Produktion und schnelle Versorgung können ein wichtiges Argument sein. Daher können mutige Anleger den deutlichen Rücksetzer für eine kleine Anfangsposition ausnutzen.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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