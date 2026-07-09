Börsenstart USA - 09.07. - US Tech 100 stark +1,55 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.410,79 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: Cisco Systems +2,86 %, Goldman Sachs Group +2,28 %, Caterpillar +1,74 %, Unitedhealth Group +1,26 %, American Express +1,04 %

Flop-Werte: Salesforce -2,11 %, IBM -2,03 %, Coca-Cola -1,89 %, Verizon Communications -1,85 %, McDonald's -1,80 %

Der US Tech 100 steht bei 29.694,81 PKT und gewinnt bisher +1,55 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +11,92 %, Alnylam Pharmaceuticals +11,67 %, Arm Holdings +10,89 %, KLA Corporation +10,66 %, Lam Research +10,17 %

Flop-Werte: PepsiCo -4,92 %, Costco Wholesale -3,98 %, Palantir -3,01 %, Diamondback Energy -2,36 %, Meta Platforms (A) -2,22 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.513,05 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +11,92 %, KLA Corporation +10,66 %, Lam Research +10,17 %, Applied Materials +9,21 %, Micron Technology +9,16 %

Flop-Werte: Paramount Skydance Corporations Registered (B) -8,41 %, PepsiCo -4,92 %, Costco Wholesale -3,98 %, FactSet Research Systems -3,69 %, Intercontinental Exchange -3,15 %