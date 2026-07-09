Lumentum Holdings Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 09.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Lumentum Holdings. Sie steigt um +11,92 % auf 692,50€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lumentum Holdings Aktie. Nach einem Plus von +0,84 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 692,50€, mit einem Plus von +11,92 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Lumentum Holdings Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,18 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um -11,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,99 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lumentum Holdings um +92,28 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,55 % geändert.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,33 % 1 Monat -20,99 % 3 Monate -18,18 % 1 Jahr +695,97 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 09.07.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 78 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,68 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Broadcom und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,80 %. Broadcom notiert im Plus, mit +1,31 %.

Lumentum Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.