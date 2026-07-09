Sozialplan für Zalando in Erfurt abgeschlossen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 26,27 auf Tradegate (09. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,00 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +15,76 %/+97,91 % bedeutet.