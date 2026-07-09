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    Sozialplan für Zalando in Erfurt abgeschlossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Millionenschwerer Sozialplan für Zalando Erfurt
    • Einigung in Einigungsstelle nach langen Verhandlungen
    • Interessenausgleich für die 2100 Beschäftigten gescheitert
    Sozialplan für Zalando in Erfurt abgeschlossen
    Foto: Bodo Marks - dpa

    ERFURT (dpa-AFX) - Ein millionenschwerer Sozialplan ist für das Zalando -Logistikzentrum in Erfurt unterschrieben worden. Das teilten Betriebsrat und Unternehmen nach langwierigen Gesprächen in einer Einigungsstelle mit. Verhandlungen über einen Interessenausgleich für die 2.100 Beschäftigten sind nach Betriebsratsangaben gescheitert./rot/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 26,27 auf Tradegate (09. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,00 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +15,76 %/+97,91 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Signale bei Zalando: starker Widerstand bei 26,30 €, Intraday-Volatilität (vormittags Anstieg, abends Rückgang), Stop‑Loss-Überlegungen und Sorgen um konsumabhängige Schwäche durch politische/ökonomische Risiken. Diskussionen über Algorithmusverkäufe und mögliche Vorteile bei Ausfall von The Platform Group. Uneinigkeit über Directors’-Dealings; Povlsen-Aufstockung gesehen als Vertrauensbeweis, aber Unklarheit über Umfang (≈24,5 Mio. € vs. fälschlich 25 Mio. Aktien).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

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    dpa-AFX
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