Sozialplan für Zalando in Erfurt abgeschlossen
- Millionenschwerer Sozialplan für Zalando Erfurt
- Einigung in Einigungsstelle nach langen Verhandlungen
- Interessenausgleich für die 2100 Beschäftigten gescheitert
ERFURT (dpa-AFX) - Ein millionenschwerer Sozialplan ist für das Zalando -Logistikzentrum in Erfurt unterschrieben worden. Das teilten Betriebsrat und Unternehmen nach langwierigen Gesprächen in einer Einigungsstelle mit. Verhandlungen über einen Interessenausgleich für die 2.100 Beschäftigten sind nach Betriebsratsangaben gescheitert./rot/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 26,27 auf Tradegate (09. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,00 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +15,76 %/+97,91 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.
Der Aufwärtstrend bleibt intakt, das Vertrauen der Anleger kehrt Schritt für Schritt zurück. Insiderkäufe, eine verbesserte Profitabilität und die konsequente Umsetzung der Strategie sprechen dafür, dass der Markt das Potenzial von Zalando zunehmend erkennt.
Natürlich wird es auf dem Weg nach oben auch Rücksetzer geben. Solange der Trend jedoch hält und die operativen Fortschritte anhalten, bleibe ich für die kommenden Monate optimistisch.
Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.
Wenn du wissen willst, ob Zalando übernommen wird: klares Nein.