RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der Berichtssaison der Investmentbanken auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Ein starkes zweites Quartal sei bereits avisiert worden, und die Auftragslage sei weiterhin gut, schrieb Anke Reingen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die geopolitische Unsicherheit jedoch sei hoch. Bei der Deutschen Bank dürften positive Entwicklungen im Investmentbanking durch höhere Kosten ausgeglichen worden sein./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 30,96EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 15:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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