DAX, BridgeBio Pharma & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Tada Images - stock.adobe.com
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|SK hynix
|💬
|📰
|🥈
|Micron Technology
|💬
|📰
|🥉
|Advanced Micro Devices
|💬
|📰
|RENK Group
|💬
|📰
|TKMS
|💬
|📰
|Deep Sea Minerals
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|127
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|118
|💬
|📰
|🥉
|Lang & Schwarz
|80
|💬
|📰
|Silber
|49
|💬
|📰
|SAP
|32
|💬
|📰
|Gerresheimer
|26
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|BridgeBio Pharma
|+16,94 %
|💬
|📰
|🥈
|Sappi
|+16,59 %
|📰
|🥉
|KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
|+16,04 %
|💬
|📰
|🟥
|MiniMax Group
|-17,52 %
|📰
|🟥
|SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered (B)
|-19,49 %
|📰
|🟥
|Rackspace Technology
|-27,30 %
|📰
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
SK hynix
Wochenperformance: +7,81 %
Wochenperformance: +7,81 %
Platz 1
Micron Technology
Wochenperformance: -8,44 %
Wochenperformance: -8,44 %
Platz 2
Advanced Micro Devices
Wochenperformance: -5,93 %
Wochenperformance: -5,93 %
Platz 3
RENK Group
Wochenperformance: -4,12 %
Wochenperformance: -4,12 %
Platz 4
TKMS
Wochenperformance: +17,08 %
Wochenperformance: +17,08 %
Platz 5
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: -15,65 %
Wochenperformance: -15,65 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: -0,75 %
Wochenperformance: -0,75 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: -10,21 %
Wochenperformance: -10,21 %
Platz 8
Lang & Schwarz
Wochenperformance: -29,07 %
Wochenperformance: -29,07 %
Platz 9
Silber
Wochenperformance: -2,05 %
Wochenperformance: -2,05 %
Platz 10
SAP
Wochenperformance: -4,78 %
Wochenperformance: -4,78 %
Platz 11
Gerresheimer
Wochenperformance: +8,40 %
Wochenperformance: +8,40 %
Platz 12
BridgeBio Pharma
Wochenperformance: +25,46 %
Wochenperformance: +25,46 %
Platz 13
Sappi
Wochenperformance: -6,00 %
Wochenperformance: -6,00 %
Platz 14
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
Wochenperformance: -0,87 %
Wochenperformance: -0,87 %
Platz 15
MiniMax Group
Wochenperformance: -21,03 %
Wochenperformance: -21,03 %
Platz 16
SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered (B)
Wochenperformance: -9,63 %
Wochenperformance: -9,63 %
Platz 17
Rackspace Technology
Wochenperformance: -28,77 %
Wochenperformance: -28,77 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte