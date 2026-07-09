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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein hebt Ziel für MTU auf 409 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein hebt MTU-Kursziel von 350 auf 409 Euro
    • Starke Nachfrage bei Ersatzteilen und Wartung
    • Trotz hoher Ölpreise werden starke Ergebnisse erwartet
    ANALYSE-FLASH - Bernstein hebt Ziel für MTU auf 409 Euro - 'Outperform'
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU vor der Berichtssaison der Luftfahrt- und Rüstungsbranche von 350 auf 409 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei weiterhin stärker als befürchtet, schrieb Adrien Rabier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Experte erwartet trotz der hohen Ölpreise starke Resultate. Bei MTU dürfte sich der Fokus nun hin zu den langfristigen Trends verschieben./la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:00 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 359,7 auf Tradegate (09. Juli 2026, 16:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -4,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 19,44 Mrd..

    MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 378,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von -14,84 %/+27,75 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 409 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 409,00, was eine Steigerung von +12,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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