Karbon-X erweitert seine Kompetenzen auf dem europäischen Emissionshandelsmarkt durch ein Konto beim spanischen EU-Emissionshandelsregister

Dieser Meilenstein stärkt die regulatorische Infrastruktur von Karbon-X in Europa und erweitert die operativen Kompetenzen des Unternehmens auf dem weltweit größten CO₂-Emissionshandelsmarkt

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 9. Juli 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das auf den globalen CO₂-Märkten und im Bereich der Klimainfrastruktur tätig ist, gab heute die Einrichtung seines Registerkontos im Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU-ETS) in Spanien bekannt, nachdem die spanische Behörde für Klimawandel (Oficina Española de Cambio Climático) die behördliche Genehmigung erteilt hatte. Dieser Meilenstein stärkt die regulatorische Infrastruktur des Unternehmens in Europa weiter und markiert einen weiteren Schritt bei der kontinuierlichen Umsetzung seiner europäischen Wachstumsstrategie.

Nach der behördlichen Genehmigung wurde das EU-ETS-Registerkonto des Unternehmens im spanischen Teil des Unionsregisters eingerichtet. Die endgültige technische Aktivierung durch das spanische Register (RENADE) wird in Kürze erwartet; danach dürfte das Konto voll funktionsfähig sein.

Sobald das EU-ETS-Registerkonto voll funktionsfähig ist, wird es Karbon-X ermöglicht, EU-Emissionszertifikate (EUAs) direkt im Unionsregister zu halten, zu empfangen, zu übertragen und zu verwalten, was eine bessere Kontrolle und Effizienz bei seinen EU-ETS-Handelsaktivitäten gewährleistet. Das Konto stärkt zudem die Kompetenzen des Unternehmens auf dem regulierten CO₂-Markt innerhalb der Europäischen Union, erhöht die operative Flexibilität und verbessert seine Fähigkeit, Kunden zu unterstützen, die im EU-ETS aktiv sind, während es gleichzeitig zum weiteren Wachstum seines europäischen Geschäfts beiträgt.

Dieser Meilenstein spiegelt die anhaltenden Investitionen von Karbon-X in die regulatorische Infrastruktur und die operativen Kompetenzen wider, die für die Teilnahme am EU-Emissionshandelssystem erforderlich sind, und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Compliance, Marktintegrität und eine verantwortungsvolle Teilnahme an regulierten CO₂-Märkten.

Die Einrichtung des Kontos ermöglicht es Karbon-X, über seine europäischen Niederlassungen direkt im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems zu handeln, was die Fähigkeit des Unternehmens, Marktteilnehmer im Emissionsmarkt in der gesamten Region zu bedienen, weiter stärkt.