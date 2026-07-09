🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKarbon-X AktievorwärtsNachrichten zu Karbon-X
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Karbon-X erweitert seine Kompetenzen auf dem europäischen Emissionshandelsmarkt durch ein Konto beim spanischen EU-Emissionshandelsregister

    Karbon-X erweitert seine Kompetenzen auf dem europäischen Emissionshandelsmarkt durch ein Konto beim spanischen EU-Emissionshandelsregister
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Dieser Meilenstein stärkt die regulatorische Infrastruktur von Karbon-X in Europa und erweitert die operativen Kompetenzen des Unternehmens auf dem weltweit größten CO₂-Emissionshandelsmarkt

     

    CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 9. Juli 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das auf den globalen CO₂-Märkten und im Bereich der Klimainfrastruktur tätig ist, gab heute die Einrichtung seines Registerkontos im Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU-ETS) in Spanien bekannt, nachdem die spanische Behörde für Klimawandel (Oficina Española de Cambio Climático) die behördliche Genehmigung erteilt hatte. Dieser Meilenstein stärkt die regulatorische Infrastruktur des Unternehmens in Europa weiter und markiert einen weiteren Schritt bei der kontinuierlichen Umsetzung seiner europäischen Wachstumsstrategie.

     

    Nach der behördlichen Genehmigung wurde das EU-ETS-Registerkonto des Unternehmens im spanischen Teil des Unionsregisters eingerichtet. Die endgültige technische Aktivierung durch das spanische Register (RENADE) wird in Kürze erwartet; danach dürfte das Konto voll funktionsfähig sein.

     

    Sobald das EU-ETS-Registerkonto voll funktionsfähig ist, wird es Karbon-X ermöglicht, EU-Emissionszertifikate (EUAs) direkt im Unionsregister zu halten, zu empfangen, zu übertragen und zu verwalten, was eine bessere Kontrolle und Effizienz bei seinen EU-ETS-Handelsaktivitäten gewährleistet. Das Konto stärkt zudem die Kompetenzen des Unternehmens auf dem regulierten CO₂-Markt innerhalb der Europäischen Union, erhöht die operative Flexibilität und verbessert seine Fähigkeit, Kunden zu unterstützen, die im EU-ETS aktiv sind, während es gleichzeitig zum weiteren Wachstum seines europäischen Geschäfts beiträgt.

     

    Dieser Meilenstein spiegelt die anhaltenden Investitionen von Karbon-X in die regulatorische Infrastruktur und die operativen Kompetenzen wider, die für die Teilnahme am EU-Emissionshandelssystem erforderlich sind, und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Compliance, Marktintegrität und eine verantwortungsvolle Teilnahme an regulierten CO₂-Märkten.

     

    Die Einrichtung des Kontos ermöglicht es Karbon-X, über seine europäischen Niederlassungen direkt im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems zu handeln, was die Fähigkeit des Unternehmens, Marktteilnehmer im Emissionsmarkt in der gesamten Region zu bedienen, weiter stärkt.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Karbon-X erweitert seine Kompetenzen auf dem europäischen Emissionshandelsmarkt durch ein Konto beim spanischen EU-Emissionshandelsregister Dieser Meilenstein stärkt die regulatorische Infrastruktur von Karbon-X in Europa und erweitert die operativen Kompetenzen des Unternehmens auf dem weltweit größten CO₂-Emissionshandelsmarkt CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 9. Juli 2026 / Karbon-X …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     