Solar Energy Initiatives, Inc. (OTC: SNRY) Regains Reporting, Prime Target
SNRY has completed its restructuring, restored current reporting status, and is now poised for strategic growth through a potential merger or acquisition.
Foto: adobe.stock.com
- SNRY regained current reporting status with OTC Markets Group.
- The restructuring is complete and positions SNRY for growth via a potential merger or acquisition.
- The capital structure is clean and non-dilutive: only insider debt, no convertible debt or dilutive instruments; no reverse split; share structure unchanged.
- SNRY is in active discussions with several merger candidates, aiming to align with a strong partner to accelerate growth and revenue.
- CEO Bryan Wilkinson emphasizes commitment to identifying and executing the right opportunity to maximize shareholder value; the company has built a solid foundation.
- The company has current filings in place, is ready to attract strategic partners, and ongoing developments can emerge at any moment.
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