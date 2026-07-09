ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 55 Euro
- Jefferies lässt Kursziel für Salzgitter bei 55
- Salzgitter vereinbart Komplettübernahme von HKM
- Keine Details zu Kaufpreis und Umstrukturierungskosten
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Cole Hathorn verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass der Stahlhersteller eine Vereinbarung getroffen hat, um die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) komplett zu übernehmen. Insgesamt sei dies keine Überraschung, schrieb er. Allerdings seien keine Einzelheiten, etwa zum Kaufpreis für die restlichen 70 Prozent der Anteile oder etwa zu den Umstrukturierungskosten bekannt gegeben worden. Er rechnet mit Aussagen zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 11. August./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 47,96 auf Tradegate (09. Juli 2026, 16:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +4,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,90 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -35,82 %/+34,58 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 55 Euro
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Salzgitter-Konzern verstärkt Defence-Portfolio und übernimmt Thyrolf & Uhle
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/salzgitter-konzern-verstaerkt-defence-portfolio-und-uebernimmt-thyrolf-uhle/aac9c943-9249-45dd-a33d-f834cbf1dda3_de
- Traditionsstandort in Dessau verfügt über eine hohe Kompetenz und Expertise im Stahlbau, Komponentenbau und Blechverarbeitung
- Thyrolf & Uhle stellt Stahlkomponenten für den ballistischen Schutz her und liefert Sicherheitsstahl in den Güten SECURE® 400, 450, 500 und 600
- Mit der Übernahme des Unternehmens mit rund 100 Mitarbeitenden stärkt die Salzgitter AG ihr Portfolio in einem Wachstumsmarkt
Rabajatis