Eigener Chip kommt im September: Meta rüstet KI-Infrastruktur massiv auf

Für Entwicklung und Produktion setzt Meta auf externe Partner: Broadcom unterstützt beim Chip-Design, die Fertigung übernimmt der taiwanische Halbleitergigant TSMC. Die internen Tests dauerten lediglich sechs Wochen und verliefen weitgehend problemlos – ein bemerkenswertes Ergebnis für ein Programm, das nach seinem Start vor mehr als fünf Jahren zunächst ins Stocken geraten war.

Meta will ab September seinen ersten selbst entwickelten KI-Chip in Serie fertigen lassen. Das geht aus einem internen Memo hervor, das Reuters vorliegt. Der unter dem Codenamen "Iris" entwickelte Prozessor ist Teil eines Vier-Generationen-Projekts namens MTIA – kurz für Meta Training and Inference Accelerators. Ziel ist es, die KI-Systeme hinter Facebook und Instagram leistungsfähiger zu machen und gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Chiplieferanten wie Nvidia und AMD zu verringern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Parallel dazu treibt Meta den massiven Ausbau seiner Rechenkapazitäten voran. In diesem Jahr sollen sieben Gigawatt an Infrastruktur in Betrieb gehen, 2027 soll sich dieser Wert verdoppeln – auf dann 14 Gigawatt. Dafür plant der Konzern Ausgaben von bis zu 145 Milliarden US-Dollar allein für KI-Infrastruktur in 2025. Um die Lieferkette abzusichern, hat Meta langfristige Rahmenverträge mit Samsung für Speicherchips, Sandisk für Flash-Speicher und Sumitomo Electric für Glasfasertechnik abgeschlossen.

Der Zeitdruck dahinter ist real: Speicherchips und KI-Prozessoren sind weltweit knapp, die Preise steigen so stark, dass Analysten der Investmentbank Morgan Stanley bereits von "Chipflation" als makroökonomischem Risiko sprechen. Apple hat deswegen bereits Preiserhöhungen angekündigt. Meta will sich durch Eigenentwicklung und gesicherte Lieferketten ein Stück weit aus dieser Abhängigkeit befreien und dabei gleichzeitig die enormen Rechenkosten senken, die mit dem massenhaften Einsatz von Nvidia-GPUs verbunden sind. Iris soll diese nicht ersetzen, sondern ergänzen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 538,6EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.





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