🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    145 Milliarden USD Investionen

    741 Aufrufe 741 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eigener Chip kommt im September: Meta rüstet KI-Infrastruktur massiv auf

    Meta will ab September seinen ersten eigenen KI-Chip fertigen lassen. "Iris" soll Nvidia-GPUs ergänzen und Kosten senken – während der Konzern 145 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur pumpt.

    Für Sie zusammengefasst
    145 Milliarden USD Investionen - Eigener Chip kommt im September: Meta rüstet KI-Infrastruktur massiv auf
    Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press

    Meta will ab September seinen ersten selbst entwickelten KI-Chip in Serie fertigen lassen. Das geht aus einem internen Memo hervor, das Reuters vorliegt. Der unter dem Codenamen "Iris" entwickelte Prozessor ist Teil eines Vier-Generationen-Projekts namens MTIA – kurz für Meta Training and Inference Accelerators. Ziel ist es, die KI-Systeme hinter Facebook und Instagram leistungsfähiger zu machen und gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Chiplieferanten wie Nvidia und AMD zu verringern.

    Für Entwicklung und Produktion setzt Meta auf externe Partner: Broadcom unterstützt beim Chip-Design, die Fertigung übernimmt der taiwanische Halbleitergigant TSMC. Die internen Tests dauerten lediglich sechs Wochen und verliefen weitgehend problemlos – ein bemerkenswertes Ergebnis für ein Programm, das nach seinem Start vor mehr als fünf Jahren zunächst ins Stocken geraten war.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms (A)!
    Long
    565,31€
    Basispreis
    5,78
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    665,73€
    Basispreis
    3,79
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel dazu treibt Meta den massiven Ausbau seiner Rechenkapazitäten voran. In diesem Jahr sollen sieben Gigawatt an Infrastruktur in Betrieb gehen, 2027 soll sich dieser Wert verdoppeln – auf dann 14 Gigawatt. Dafür plant der Konzern Ausgaben von bis zu 145 Milliarden US-Dollar allein für KI-Infrastruktur in 2025. Um die Lieferkette abzusichern, hat Meta langfristige Rahmenverträge mit Samsung für Speicherchips, Sandisk für Flash-Speicher und Sumitomo Electric für Glasfasertechnik abgeschlossen.

    Der Zeitdruck dahinter ist real: Speicherchips und KI-Prozessoren sind weltweit knapp, die Preise steigen so stark, dass Analysten der Investmentbank Morgan Stanley bereits von "Chipflation" als makroökonomischem Risiko sprechen. Apple hat deswegen bereits Preiserhöhungen angekündigt. Meta will sich durch Eigenentwicklung und gesicherte Lieferketten ein Stück weit aus dieser Abhängigkeit befreien und dabei gleichzeitig die enormen Rechenkosten senken, die mit dem massenhaften Einsatz von Nvidia-GPUs verbunden sind. Iris soll diese nicht ersetzen, sondern ergänzen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 538,6EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 576,56$, was einem Rückgang von -7,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    145 Milliarden USD Investionen Eigener Chip kommt im September: Meta rüstet KI-Infrastruktur massiv auf Meta will ab September seinen ersten eigenen KI-Chip fertigen lassen. "Iris" soll Nvidia-GPUs ergänzen und Kosten senken – während der Konzern 145 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur pumpt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     