Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.07.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: -4,13 %
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 1
Performance 1M: -11,30 %
Performance 1M: -11,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Beim wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Kurzfristig berichten User von Abwärtsbewegungen (bis ca. 8–9% in wenigen Tagen; charttechnischer Abwärtstrend). Fundamentale Impulse bleiben stark: Großaufträge (Rumänien 5,7 Mrd., Ukraine-Munition, NATO-Deals) und wachsender Auftragsbestand. Langfristig positiv, doch Q2-Resultate müssen überzeugen.
Qiagen
Tagesperformance: +3,46 %
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 2
Performance 1M: +5,49 %
Performance 1M: +5,49 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 3
Performance 1M: -9,13 %
Performance 1M: -9,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Gemischtes Anleger-Sentiment zu Infineon: Technisch deutliche Korrektur, Kurs fällt vermutlich unter die 50‑Tage-Linie; Verkaufssignal wird diskutiert. Fundamentale Bewertung bleibt umstritten: Konsolidierung wird als normal gesehen, je stärker der Kurs von den Fundamentals entfernt, desto gefährlicher. Einige bevorzugen Nachkäufe bei Rücksetzern. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Hochtief
Tagesperformance: +2,83 %
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 4
Performance 1M: -7,53 %
Performance 1M: -7,53 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 5
Performance 1M: -2,75 %
Performance 1M: -2,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zu Siemens Energy zeigt sich gemischtes Sentiment. Sachliche Aussagen deuten auf seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Kursentwicklung, beeinflusst von negativer KI-Stimmung aus Asien und Barclays‑Abstufung mit Zielerhöhung. Technisch wird Unterstützung bei 143 € genannt. Die Beiträge geben keine konkrete 14‑Tage-Formation an; die Stimmung bleibt vorsichtig.
Siemens
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 6
Performance 1M: -0,14 %
Performance 1M: -0,14 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 43,21%
|PUT: 56,79%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -13,58 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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