41 0 Kommentare MARNA Beteiligungen H2 Core AG – Vorläufiges Halbjahresergebnis 30.06.2025

H2 Core AG legt ihr vorläufiges Halbjahresergebnis 2025 vor: Der Verlust sinkt deutlich, doch die Liquidität bleibt angespannt und das Eigenkapital ist weiter aufgezehrt.

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