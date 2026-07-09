MARNA Beteiligungen H2 Core AG – Vorläufiges Halbjahresergebnis 30.06.2025
H2 Core AG legt ihr vorläufiges Halbjahresergebnis 2025 vor: Der Verlust sinkt deutlich, doch die Liquidität bleibt angespannt und das Eigenkapital ist weiter aufgezehrt.
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- H2 Core AG veröffentlichte am 09.07.2026 das vorläufige Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2025.
- Jahresfehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) für 1. HJ 2025: 149 TEUR (VZ 1. HJ 2024: Fehlbetrag 455 TEUR).
- Frei verfügbare liquide Mittel per 30.06.2025: rund 1 TEUR (per 31.12.2024: 2,5 TEUR).
- Vorläufige GuV-Posten: sonstige betriebliche Erträge 49 TEUR, Personalaufwand 89 TEUR, sonstige betriebliche Aufwendungen 116 TEUR, Finanzergebnis +7 TEUR.
- Zusammensetzung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (wesentliche Posten): Rechts-/Beratungskosten 33 TEUR, Abschluss-/Prüfungskosten 25 TEUR, Kosten für Börsennotierung/Kapitalmarktkommunikation 20 TEUR, Versicherungen 16 TEUR, Aufsichtsratsvergütungen 7 TEUR.
- Vorläufige Bilanz per 30.06.2025 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 316 TEUR aus; das Ergebnis beruht auf der Bewertung des Vorstands vom 09.07.2026.
Der Kurs von MARNA Beteiligungen lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +23,84 %
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