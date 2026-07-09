VW-Aufsichtsratssitzung hat begonnen
- Aufsichtsratssitzung bei Volkswagen begann um 16 Uhr
- Sitzung ursprünglich für 14:30 Uhr angesetzt
- Ergebnisse werden zügig nach Sitzung mitgeteilt
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Aufsichtsratssitzung bei VW zu möglichen weiteren Einschnitten bei dem Autobauer hat nach einer Verzögerung am Nachmittag begonnen. Um 16 Uhr habe das Treffen in Wolfsburg gestartet, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Ursprünglich sollte das Gremium ab 14.30 Uhr zusammenkommen. Zuvor hatte bereits das Aufsichtsratspräsidium beraten.
Nach der Aufsichtsratssitzung will Volkswagen zügig über mögliche Entscheidungen informieren: "Über die Ergebnisse der heutigen Aufsichtsratssitzung und getroffene Entscheidungen werden wir schnellstmöglich informieren", sagte ein Sprecher. Mit einem Ende der Sitzung rechnen Beobachter nicht vor dem frühen Abend./fjo/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 71,64 auf Tradegate (09. Juli 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,76 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +25,52 %/+82,71 % bedeutet.
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Was immer das auch bedeuten soll:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/68986210-volkswagen-kann-bei-werksschliessungen-auf-niedersachen-zaehlen-magazin-015.htm
DJ Volkswagen kann bei Werksschließungen auf Niedersachen zählen - Magazin
DOW JONES--Der Volkswagen-Konzern kann einem Magazinbericht zufolge bei seinem Sparplänen auf die Unterstützung des Landes Niedersachsen bauen. Das Bundesland ist mit 20 Prozent an dem Konzern beteiligt und entsendet zwei Vertreter in den 20-köpfigen Aufsichtsrat, der am heutigen Nachmittag über weitreichende Sparmaßnahmen beraten soll. Wie die Wirtschaftswoche (Wiwo) unter Berufung auf Insider berichtet, ist das Land Niedersachsen bereit, einer Umwidmung und einem Auslaufen von VW-Werken zuzustimmen - sofern in den Fabriken so viele Jobs erhalten bleiben wie möglich.
Dem Wirtschaftsmagazin zufolge wird der Vorstand dem Aufsichtsrat Pläne für weitreichende Sparmaßnahmen vorlegen, darunter die Streichung von mehr als 70.000 Stellen und die Schließung bzw. das Auslaufen von vier Fabriken.
Laut der Wiwo verweisen Aufsichtsrats-Insider dabei auf das VW-Werk Osnabrück, dem VW bereits keine neuen Produktionsaufträge mehr erteile. Stattdessen sollen Rüstungsunternehmen in den Werkshallen produzieren. Dadurch würden Stellen erhalten.
.erst Stahl dann kohle und jetzt die Autokonzerne ..Sägt weiter am ast wo ihr drauf sitzt ..ich fahre weiter Benziner
Sorry Anfaenger, aber Du nervst. Und das nicht zu knapp !