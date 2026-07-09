VW-Aufsichtsratssitzung hat begonnen

Was immer das auch bedeuten soll:





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DJ Volkswagen kann bei Werksschließungen auf Niedersachen zählen - Magazin

DOW JONES--Der Volkswagen-Konzern kann einem Magazinbericht zufolge bei seinem Sparplänen auf die Unterstützung des Landes Niedersachsen bauen. Das Bundesland ist mit 20 Prozent an dem Konzern beteiligt und entsendet zwei Vertreter in den 20-köpfigen Aufsichtsrat, der am heutigen Nachmittag über weitreichende Sparmaßnahmen beraten soll. Wie die Wirtschaftswoche (Wiwo) unter Berufung auf Insider berichtet, ist das Land Niedersachsen bereit, einer Umwidmung und einem Auslaufen von VW-Werken zuzustimmen - sofern in den Fabriken so viele Jobs erhalten bleiben wie möglich.

Dem Wirtschaftsmagazin zufolge wird der Vorstand dem Aufsichtsrat Pläne für weitreichende Sparmaßnahmen vorlegen, darunter die Streichung von mehr als 70.000 Stellen und die Schließung bzw. das Auslaufen von vier Fabriken.

Laut der Wiwo verweisen Aufsichtsrats-Insider dabei auf das VW-Werk Osnabrück, dem VW bereits keine neuen Produktionsaufträge mehr erteile. Stattdessen sollen Rüstungsunternehmen in den Werkshallen produzieren. Dadurch würden Stellen erhalten.

Das Land Niedersachsen sehe dies als Blaupause für die Werke Zwickau, Emden oder Neckarsulm. Sogar im Falle des Nutzfahrzeugwerks in Hannover sei das Land Niedersachsen bereit, seine Zustimmung zu einer Umwidmung oder einem Verkauf zu erteilen



