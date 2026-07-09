Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SILTRONIC AG
Tagesperformance: +14,15 %
Tagesperformance: +14,15 %
Platz 1
Performance 1M: -16,14 %
Performance 1M: -16,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Sentiment zu Siltronic gemischt, leicht positiv. Kurs bewegte sich in den letzten 14 Tagen grob 80–91 €, aktuell ca. 90 €. Gestern 79 €, heute 91 € (+13%); 14-Tage-Performance ca. +12%. Analysten spalten sich: Exane Outperform, Kepler zurückhaltend. Treiber: KI‑Nachfrage, 300‑mm-Waferbedarf. Risiken: Lagerbestände, Volatilität.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +6,73 %
Tagesperformance: +6,73 %
Platz 2
Performance 1M: -16,27 %
Performance 1M: -16,27 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +6,26 %
Tagesperformance: +6,26 %
Platz 3
Performance 1M: -9,47 %
Performance 1M: -9,47 %
AIXTRON
Tagesperformance: +5,87 %
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 4
Performance 1M: -24,04 %
Performance 1M: -24,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum: Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil. Das Sentiment zu Aixtron ist gemischt: Gewinnmitnahmen nach der Rally (Beitrag 4) und Spekulation über einen Rücksetzer auf 30–33 EUR (Beitrag 6) deuten auf kurzfristige Korrektur. Andere sehen Potenzial durch GaN/SiC-Aufträge und KI-Investitionen; Samsung-/KI-Investitionen könnten langfristig helfen (Beitrag 11). Analystenbewertungen bleiben uneinheitlich (Beitrag 15).
HENSOLDT
Tagesperformance: -5,50 %
Tagesperformance: -5,50 %
Platz 5
Performance 1M: +1,27 %
Performance 1M: +1,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Im wallstreetONLINE-Forum zeigen sich sachliche, überwiegend vorsichtige Töne: dünn gehandelte Hensoldt-Aktien, in den letzten 14 Tagen tendenziell abwärts. MWB Research senkte auf Sell, Ziel 62 EUR. Experten sehen Stärken im Sensorbereich, doch Genehmigungen und kommende Ausschreibungen bei Land/See-Systemen bleiben kritisch. Potenzielle Aufträge (Meko A-200 DEU) könnten helfen, bleiben aber unsicher.
Jenoptik
Tagesperformance: +5,30 %
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 6
Performance 1M: -12,15 %
Performance 1M: -12,15 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +5,12 %
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 7
Performance 1M: -7,87 %
Performance 1M: -7,87 %
PVA TePla
Tagesperformance: +4,76 %
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 8
Performance 1M: -12,68 %
Performance 1M: -12,68 %
Evotec
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 9
Performance 1M: -0,75 %
Performance 1M: -0,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Evotec gemischt: Einige sehen Chancen durch Umstrukturierung, Deals (Toulouse-Verkauf an Sandoz) oder Übernahmefantasien; andere warnen vor hohen Kosten, möglicher Kapitalerhöhung und zweifeln am Geschäftsmodell. Insolvenzdiskussion wird teils relativiert. Kursbewegung in den letzten 14 Tagen ohne klare Zahl; am Tag ca. 4% Minus ohne News.
Nordex
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 10
Performance 1M: +2,18 %
Performance 1M: +2,18 %
Qiagen
Tagesperformance: +3,46 %
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 11
Performance 1M: +5,49 %
Performance 1M: +5,49 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 12
Performance 1M: -9,13 %
Performance 1M: -9,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Gemischtes Anleger-Sentiment zu Infineon: Technisch deutliche Korrektur, Kurs fällt vermutlich unter die 50‑Tage-Linie; Verkaufssignal wird diskutiert. Fundamentale Bewertung bleibt umstritten: Konsolidierung wird als normal gesehen, je stärker der Kurs von den Fundamentals entfernt, desto gefährlicher. Einige bevorzugen Nachkäufe bei Rücksetzern. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
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