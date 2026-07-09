Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 09.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Rheinmetall
Tagesperformance: -4,70 %
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 1
Performance 1M: -11,30 %
Performance 1M: -11,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Sentiment zu Rheinmetall auf wallstreetONLINE ist gemischt. Technisch deutet ein Abwärtstrend auf Kursen unter 900 hin. Fundamental unterstützen steigende Aufträge und Kooperationen (NATO, Laserwaffen) das Potenzial. Eine 14-Tage-Veränderung mit Zahlen fehlt; Anleger warten auf Q2-Impuls. Kurz gesagt: vorsichtig optimistisch trotz charttechnischer Belastung.
ASML Holding
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 2
Performance 1M: +1,87 %
Performance 1M: +1,87 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 3
Performance 1M: -9,13 %
Performance 1M: -9,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Gemischtes Anleger-Sentiment zu Infineon: Technisch deutliche Korrektur, Kurs fällt vermutlich unter die 50‑Tage-Linie; Verkaufssignal wird diskutiert. Fundamentale Bewertung bleibt umstritten: Konsolidierung wird als normal gesehen, je stärker der Kurs von den Fundamentals entfernt, desto gefährlicher. Einige bevorzugen Nachkäufe bei Rücksetzern. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 4
Performance 1M: -2,75 %
Performance 1M: -2,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zu Siemens Energy zeigt sich gemischtes Sentiment. Sachliche Aussagen deuten auf seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Kursentwicklung, beeinflusst von negativer KI-Stimmung aus Asien und Barclays‑Abstufung mit Zielerhöhung. Technisch wird Unterstützung bei 143 € genannt. Die Beiträge geben keine konkrete 14‑Tage-Formation an; die Stimmung bleibt vorsichtig.
Sanofi
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 5
Performance 1M: -1,88 %
Performance 1M: -1,88 %
UniCredit
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 6
Performance 1M: +12,04 %
Performance 1M: +12,04 %
Hermes International
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 7
Performance 1M: -3,38 %
Performance 1M: -3,38 %
Siemens
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 8
Performance 1M: -0,14 %
Performance 1M: -0,14 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 9
Performance 1M: +2,29 %
Performance 1M: +2,29 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 10
Performance 1M: +7,35 %
Performance 1M: +7,35 %
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