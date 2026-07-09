Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 09.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +7,19 %
Tagesperformance: +7,19 %
Platz 1
Performance 1M: +29,57 %
Performance 1M: +29,57 %
STRABAG
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 2
Performance 1M: -5,86 %
Performance 1M: -5,86 %
voestalpine
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 3
Performance 1M: -10,07 %
Performance 1M: -10,07 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 4
Performance 1M: +13,69 %
Performance 1M: +13,69 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 5
Performance 1M: -11,87 %
Performance 1M: -11,87 %
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