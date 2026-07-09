AKTIE IM FOKUS
Qiagen schnellen hoch - Kreise: Interesse von Finanzinvestoren
- Übernahmespekulation treibt Qiagen-Aktien an
- Kurssprung 14 Prozent auf 37,80 Euro im Dax
- Private-Equity Interesse von EQT Advent und KKR
FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmespekulationen haben die Aktien von Qiagen am Donnerstagnachmittag angetrieben. Die Papiere des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers schnellten zuletzt um 14 Prozent auf 37,80 Euro in die Höhe und erreichten so das Niveau von März. Damit waren die Anteilsscheine der klare Gewinner im moderat steigenden, deutschen Leitindex Dax .
Qiagen wecke das Interesse von Finanzinvestoren wie EQT AB und Advent an einer Übernahme, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Auch KKR & Co. zählt demnach zu den Private-Equity-Investoren, die Interesse an Qiagen bekundet haben sollen. Weitere Beteiligungsgesellschaften und strategische Investoren könnten das Unternehmen ebenfalls anziehen, hieß es ferner. Vertreter von EQT, Advent, KKR und Qiagen lehnten dem Bericht zufolge eine Stellungnahme ab. Im Januar hatte es bereits Übernahmespekulationen gegeben./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 25.043 auf Ariva Indikation (09. Juli 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um +9,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 7,72 Mrd..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00Euro.
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Community Beiträge zu Qiagen - A41HBE - NL0015002SN0
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Du hast recht, war mein Fehler.
Am 04.11.25 wurde der Abgang des CEO's verkündet, also kommende Woche sind es bereits 8 Monate. Natürlich kann es so lange dauern oder noch länger und es gibt sicherlich genug Gründe warum es in dem einen oder anderen Fall relativ lang dauert, aber selbst wenn die gute KI 6–9 Monate angibt, nach meiner Erfahrung geht es zumindest in vielen Fällen schneller.
Ich habe mir gestern eine Aktienposition zugelegt. Maßgeblich waren dabei zwei Gründe.
Erstens ist die Aktie historisch gesehen relativ günstig bewertet. Zweitens besteht eine latente Übernahmefantasie.
Zu Punkt 1.) :
Für mich ist das EBITDA-Multiple eine der besten Kennziffern, um eine Aktie zu bewerten. Bezogen auf das aktuelle Kalenderjahr beträgt es ca. 10, für 2027 (sollten die Prognosen sich als richtig erweisen) bei gut 9. Historisch lagen sie immer deutlich höher. Auch das KGV ist derzeit relativ niedrig. Der Verschuldungsgrad ist sehr komfortabel.
Zu Punkt 2.) :