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    AKTIE IM FOKUS

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    Qiagen schnellen hoch - Kreise: Interesse von Finanzinvestoren

    Für Sie zusammengefasst
    • Übernahmespekulation treibt Qiagen-Aktien an
    • Kurssprung 14 Prozent auf 37,80 Euro im Dax
    • Private-Equity Interesse von EQT Advent und KKR
    AKTIE IM FOKUS - Qiagen schnellen hoch - Kreise: Interesse von Finanzinvestoren
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmespekulationen haben die Aktien von Qiagen am Donnerstagnachmittag angetrieben. Die Papiere des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers schnellten zuletzt um 14 Prozent auf 37,80 Euro in die Höhe und erreichten so das Niveau von März. Damit waren die Anteilsscheine der klare Gewinner im moderat steigenden, deutschen Leitindex Dax .

    Qiagen wecke das Interesse von Finanzinvestoren wie EQT AB und Advent an einer Übernahme, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Auch KKR & Co. zählt demnach zu den Private-Equity-Investoren, die Interesse an Qiagen bekundet haben sollen. Weitere Beteiligungsgesellschaften und strategische Investoren könnten das Unternehmen ebenfalls anziehen, hieß es ferner. Vertreter von EQT, Advent, KKR und Qiagen lehnten dem Bericht zufolge eine Stellungnahme ab. Im Januar hatte es bereits Übernahmespekulationen gegeben./la/jha/

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    ISIN:NL0015002SN0WKN:A41HBE
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 25.043 auf Ariva Indikation (09. Juli 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um +9,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 7,72 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00Euro.





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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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