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    ROUNDUP

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    Aus für Zalando-Standort Erfurt besiegelt - Sozialplan steht

    Für Sie zusammengefasst
    • Sozialplan vereinbart in Erfurt, 2.100 Jobs fallen weg
    • Keine Transfergesellschaft, Zalando zahlt nicht
    • Rückstellungen 80 Mio, Schließung Ende September
    ROUNDUP - Aus für Zalando-Standort Erfurt besiegelt - Sozialplan steht
    Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto

    ERFURT (dpa-AFX) - Für das umkämpfte Zalando -Logistikzentrum in Erfurt ist ein millionenschwerer Sozialplan vereinbart worden - 2.100 Menschen verlieren ihre Arbeit. Nach monatelangem Tauziehen musste ein Spruch der Einigungsstelle gefällt werden, weil sich Management und Betriebsrat bis zuletzt nicht einigen konnten, teilte der Betriebsrat mit. Ein Unternehmenssprecher bestätigte den Abschluss eines Sozialplans.

    Er regelt vor allem die Abfindungen für die Arbeitnehmer, die von der Schließung des Logistikzentrums betroffen sind. Es bleibe bei dem Termin Ende September, sagte der Unternehmenssprecher. Gescheitert sind nach Angaben beider Seiten die Verhandlungen über einen Interessenausgleich.

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    Keine Transfergesellschaft für Zalando-Beschäftigte

    Die Finanzierung einer Transfergesellschaft, die Beschäftigten Unterstützung beim Übergang in eine andere Arbeit geben sollte, sei von Zalando verweigert worden. Das Unternehmen sei nicht bereit gewesen, dafür zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Der Betriebsrat nannte das Verhalten des Unternehmens "beschämend".

    Schließung kostet zweistelligen Millionenbetrag

    Trotz Protesten von Betriebsrat, Gewerkschaften, Belegschaft und Kritik unter anderem der Thüringer Landesregierung hielt der Internet-Modehändler stets an seiner im Januar verkündeten Entscheidung fest, den Standort Erfurt aufzugeben.

    Die Verhandlungen hatten sich lange hingezogen, das Arbeitsgericht Erfurt wurde eingeschaltet, schließlich nahm eine vom Gericht eingesetzte Einigungsstelle die Arbeit auf.

    Der Dax -Konzern Zalando hat Rückstellungen von 80 Millionen Euro für die Schließung des Logistikzentrums in Thüringen gebildet, bestätigte ein Unternehmenssprecher. Das Geld sei für Abfindungen, potenziell aber auch für Mehrkosten beispielsweise durch den Einsatz von Zeitarbeitern gedacht.

    Zalando hatte die Standortschließung mit einer Neuausrichtung des konzerneigenen europaweiten Logistiknetzes nach der Übernahme von About You begründet. Ein neuer Logistikstandort entstehe in Gießen./rot/DP/jha

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 25.051 auf Ariva Indikation (09. Juli 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,00 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +15,89 %/+98,13 % bedeutet.





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