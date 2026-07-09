RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach einer Umfrage unter Zulieferern der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ken Herbert zog in einer am Donnerstag vorliegenden Auswertung positive Rückschlüsse unter anderem für den Flugzeugbauer Boeing. Die sich verbessernden Produktionsraten der Modelle 737 MAX und 787 trügen zum wachsenden Vertrauen in den Hochlauf des zivilen Geschäfts bei. Dies dürfte sich positiv auf Erstausrüster wie Howmet und Woodward auswirken./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 196,1EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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