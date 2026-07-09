RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach einer Umfrage unter Zulieferern der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ken Herbert zog in einer am Donnerstag vorliegenden Auswertung positive Rückschlüsse unter anderem für den Flugzeugbauer Boeing. Die sich verbessernden Produktionsraten der Modelle 737 MAX und 787 trügen zum wachsenden Vertrauen in den Hochlauf des zivilen Geschäfts bei. Dies dürfte sich positiv auf Erstausrüster wie Howmet und Woodward auswirken./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:41 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 196,1EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar