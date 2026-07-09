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    Gewinn von Pepsi explodiert

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    Wall Street startet fester, DAX baut Gewinne aus – Öl fällt deutlich

    Die US-Börsen legen am Donnerstag zu und auch der DAX zieht wieder kräftig an. Trotz der Eskalation im Nahen Osten fallen die Ölpreise klar. Gold und Silber steigen.

    Für Sie zusammengefasst
    Gewinn von Pepsi explodiert - Wall Street startet fester, DAX baut Gewinne aus – Öl fällt deutlich
    Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand - Eibner-Pressefoto

    Die US-Märkte haben im frühen Handel an der Wall Street leicht zugelegt (Stand 16:45 Uhr). Der S&P 500 zog um rund 0,3 Prozent an, während es für den Dow Jones um 0,2 Prozent aufwärts ging. Der Nasdaq 100 tendiert rund 0,4 Prozent fester. PepsiCo Quartalszahlen berichtet. Der Getränke- und Snackspezialist steigerte Umsatz und Gewinn deutlich und bestätigte seine Jahresziele. Die Aktie steigt im US-Handel um 4,1 Prozent. 

    SpaceX erholte sich um 0,4 Prozent, nachdem die Aktie am Mittwoch den zweiten Tag in Folge unter dem Debütkurs geschlossen hatte, trotz Nasdaq-Aufnahme. Levi Strauss übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz. Die Aktie holte vorbörsliche Verluste auf und verteuerte sich im regulären Handel um 1,5 Prozent

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    Die internationalen Märkte stecken das vorläufige Ende des Waffenstillstands zwischen den USA und Israel mit Iran erstaunlich gut weg. Zwar führten die USA nach neuen Attacken Teherans auf den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus erneut militärische Schläge im Iran durch, und Trump zeigte sich skeptisch bezüglich weiterer Verhandlungen, doch an den Börsen hielt sich die Panik in Grenzen. 

    DAX und Europa

    Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag einen Teil seiner Verluste vom Vortag wieder aufgeholt. Der DAX steigt aktuell (Stand 16:45 Uhr) um 0,6 Prozent auf 25.044 Punkte, nachdem er am Vortag um 2,2 Prozent eingebrochen war. Erst am Montag hatte das Börsenbarometer ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert.

    Auf Unternehmensebene sind vor allem Nachrichten aus den hinteren Indizes im Fokus: Der SDAX-Konzern Schott Pharma hob nach starken vorläufigen Quartalszahlen seine Jahresprognose an, die Titel schnellen aktuell um 13,8 Prozent hoch. Für den MDAX-Wert Südzucker ging es nach frischen Quartalszahlen um 0,9 Prozent aufwärts. Der Konzern hat sein operatives Ergebnis im ersten Geschäftsquartal deutlich verbessert und hob seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an. Deutz-Titel verteuern sich um 5,8 Prozent. Das Unternehmen plant den größten Zukauf der Firmengeschichte und setzt auf Rüstung. Porsche hat so wenige Autos verkauft wie seit 2020 nicht mehr. Die Aktie büßt 0,4 Prozent ein.

    Größte DAX-Gewinner waren am Donnerstag Qiagen (+9,4 %) und Infineon (+4,2 %). Rüstungswerte waren hingegen schwach. Im DAX verloren die Titel von Rheinmetall am Indexende 4,0 Prozent, im MDAX waren Hensoldt und Renk Schlusslichter mit minus 4,7 und 4,6 Prozent Prozent. Nach jüngsten Sparberichten stand auch Volkswagen im Rampenlicht: Bei den Wolfsburgern wird am Berichtstag auf einer wichtigen Aufsichtsratssitzung über die künftigen Restrukturierungs- und Sparpläne beraten, begleitet von angekündigten Aktionstagen der IG Metall. Die Aktie fällt aktuell um 1,2 Prozent. Für nächtliche News sorgte zudem ZEAL Network mit der Bekanntgabe einer Übernahme und dem damit verbundenen Markteintritt in Großbritannien. Die Aktie steigt 4,4 Prozent.

    Rohstoffe

    Am Rohstoffmarkt stehen die geopolitischen Risikoprämien weiter im Mittelpunkt. Die Ölpreise, die seit Montag bereits um gut zehn Prozent nach oben geklettert waren und am Mittwoch um über 4 Prozent zulegten, drehten am Donnerstag wieder ins Minus. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,9 Prozent auf 77,32 US-Dollar je Barrel, während die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 1,1 Prozent auf 72,69 US-Dollar abwärts ging. Da die Straße von Hormus zu den wichtigsten Energie-Nadelöhren weltweit gehört, reagieren die Notierungen extrem sensibel auf die US-Militärschläge und die Bedrohung der Handelsschifffahrt. Der sichere Hafen Gold profitiert tendenziell von der Unsicherheit im Nahen Osten und zog um 1,2 Prozent an, während sich Silber um 3,3 Prozent verteuerte.

    Devisen

    Der Devisenmarkt zeigt sich im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Sorgen und geldpolitischen Erwartungen. Das Fed-Protokoll bestätigte eine uneinheitliche Haltung der US-Währungshüter, die mit Zinssenkungen warten wollen, bis sich die Inflation nachhaltig dem Ziel nähert. Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich in einer engen Spanne, da die Sorgen vor einem erneuten inflationsbedingten Zinsanstieg in den USA den US-Dollar als sicheren Hafen stützen, während die Stabilisierung der europäischen Aktienmärkte dem Euro am Morgen etwas Auftrieb gibt.

    Bitcoin

    Am Kryptomarkt spiegelt sich die temporäre "Risk-off"-Stimmung der vergangenen Tage wider. Bitcoin reagierte wie die klassischen Märkte sensibel auf die Eskalation im Nahen Osten und den Anstieg der Energiepreise. Mit der leichten Stabilisierung der weltweiten Aktienmärkte am Donnerstagmorgen zeigt sich aber auch die Krypto-Leitwährung bemüht, den jüngsten Abwärtsdruck abzufedern. Bitcoin steigt aktuell um 1,2 Prozent, Ether um 0,1 Prozent.

    Asiatische Märkte

    In Asien zeigten sich die Handelsplätze uneinheitlich. In Tokio legte der Nikkei 225 um 1,4 Prozent zu; hier sprangen Kioxia-Aktien nach dem vollständigen Ausstieg des Investors Bain Capital zeitweise um bis zu 11 Prozent ins Plus. Kräftig auf und ab ging es bei dem südkoreanischen Kospi, der zeitweise um 2,9 Prozent nach oben schnellte, zuletzt aber nur noch um 0,6 Prozent stieg. Samsung zogen 0,2 Prozent an, demgegenüber profitierte SK Hynix mit +5,3 Prozent von einer enormen Nachfrage nach dem geplanten US-Zweitlisting. Die chinesischen Märkte fanden auch keine klare Linie (Hongkongs Hang Seng verlor 0,7 Prozent, Shanghai stieg um 1,7 Prozent). Neue Wirtschaftsdaten aus China bewegten kaum: Die Verbraucherpreise stiegen im Juni wie erwartet um moderate 1,0 Prozent, während die Erzeugerpreise (PPI) mit einem Plus von 4,1 Prozent das stärkste Wachstum seit Juli 2022 verzeichneten. Der Fokus der Anleger in China verlagert sich nun auf kommende Handelsdaten und politische Signale des Politbüros Ende des Monats. Ein Debüt feierte der Apple-Zulieferer Luxshare, dessen Aktien beim Hongkong-Debüt um 3,2 Prozent stiegen.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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