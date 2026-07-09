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    ROUNDUP 2

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    Schott Pharma erhöht Prognose nach starkem Quartal - Aktie springt an

    Für Sie zusammengefasst
    • Schott erhöht währungsbereinigtes Umsatzwachstum
    • Operative EBITDA-Marge erwartet bei 27 bis 28 Prozent
    • Einigung mit wichtigem Kunden für Glasspritzen
    ROUNDUP 2 - Schott Pharma erhöht Prognose nach starkem Quartal - Aktie springt an
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    (Kurs aktualisiert)

    MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Schott Pharma hat nach einem starken Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht. Für das Geschäftsjahr 2026 sei nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent zu erwarten, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Mainz mit. Bisher standen 2 bis 5 Prozent auf dem Zettel. Die Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde statt rund 27 Prozent bei 27 bis 28 Prozent erwartet. Die Kennzahlen liegen laut Schott über den Markterwartungen.

    Neben der guten Geschäftsentwicklung und den Erwartungen für das Schlussquartal nannte Schott eine Einigung mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen als Grund für die Erhöhung. Diese beinhalte sowohl Umsatz- als auch Ausgleichskomponenten, die sich laut Schott in zukünftigen Perioden auswirken werden.

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    Investoren griffen am Donnerstag zu: Am Nachmittag gewann die Aktie gut 14 Prozent. Im frühen Handel hatte das Plus allerdings noch bis zu 22 Prozent betragen.

    Mit den Eckdaten für das dritte Quartal habe der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente seine verbliebenen Sorgen abgehakt, bemerkte Charles Weston von der kanadischen Bank RBC. Die nun gelösten Probleme mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen seien Grund für die Gewinnwarnung im Dezember 2025 gewesen. Weston lobte zudem Umsatzwachstum und Margensteigerung von Schott.

    Schott-Aktien waren im März auf ein Rekordtief von 12,62 Euro gefallen und befinden sich seither auf Erholungskurs. Bis zum Rekord aus dem Frühjahr 2024 bei über 43 Euro ist mit aktuell gut 20 Euro noch viel Luft nach oben.

    Auf Basis vorläufiger Zahlen rechnet Schott im dritten Quartal (per Ende Juni) mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 8 Prozent und einer operativen Marge von rund 27 Prozent. Die Markterwartungen liegen laut Schott bei 3,5 Prozent beim Umsatz und 27,5 Prozent bei der Marge.

    Den vollständigen Quartalsbericht will Schott am 12. August veröffentlichen./jha/he/nas/men/stk/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 18.100 auf Ariva Indikation (09. Juli 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +21,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 3,03 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -15,00 %/+15,00 % bedeutet.





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