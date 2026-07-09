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    Maersk nutzt Route durch den Suezkanal wieder

    Für Sie zusammengefasst
    • Maersk lässt Schiffe wieder durch Suezkanal fahren
    • Transitzeit Westen 7 Tage, Osten 14 Tage kürzer
    • Maersk überwacht Lage und könnte ums Kap fahren
    Maersk nutzt Route durch den Suezkanal wieder
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Großreederei Maersk lässt ihre Schiffe wieder durch den Suezkanal und das Rote Meer fahren. Nach der erfolgreichen Fahrt des Frachters "Majestic Maersk" durch das Rote Meer werde das Unternehmen wieder die schnellste und effizienteste Route zwischen Indien, dem Nahen Osten und der US-Ostküste nutzen, teilte Maersk am Donnerstag mit. Dadurch verkürze sich die Transitzeit bei Fahrten in Richtung Westen um durchschnittlich 7 Tage, bei Fahrten in Richtung Osten um durchschnittlich 14 Tage.

    Wegen Angriffen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Handelsschiffe vor der jemenitischen Küste haben Maersk und andere Reedereien ihre Schiffe auf einem langen Umweg um Afrika herum fahren lassen. Maersk versicherte, die Reederei beobachte die Sicherheitslage im Nahen Osten jetzt sehr genau und habe Notfallpläne vorbereitet. Nötigenfalls werde man die Schiffe erneut um das Kap der Guten Hoffnung herum statt durch den Suezkanal fahren lassen. Die Sicherheit von Besatzung, Schiffen und Fracht habe Vorrang./roy/DP/jha






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