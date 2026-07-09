ROUNDUP 2/Maue Konsumstimmung in Deutschland
Fielmann wird vorsichtiger
- Umsatz im ersten Halbjahr 1,25 Milliarden Euro
- Bereinigtes Ebitda steigt leicht auf 296 Millionen Euro
- Konzern hält Prognose erwartet aber unteres Ende
(Kurs aktualisiert)
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Optikerkette Fielmann hat im ersten Halbjahr in Deutschland eine verhaltene Verbraucherstimmung zu spüren bekommen. Dank des Ausbaus des internationalen Geschäfts stieg der Umsatz um zwei Prozent auf 1,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen in Hamburg mitteilte. Im zweiten Quartal legte das internationale Geschäft um sechs Prozent zu, während der Heimatmarkt "moderat" wuchs, wie es hieß.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich im ersten Halbjahr leicht um vier Millionen auf 296 Millionen Euro.
Damit hat die Optikerkette laut der Baader Bank im zweiten Quartal ihr Wachstum nach einem verhaltenen Jahresauftakt wieder beschleunigt. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) hätten seine Erwartungen getroffen, den Marktkonsens aber leicht verfehlt, notierte deren Analyst Volker Bosse. Die im SDax notierte Aktie verlor am Nachmittag knapp ein Prozent.
An seiner Prognose für das laufende Jahr hält der Konzern fest, erwartet jetzt aber insbesondere wegen der mauen Konsumstimmung in Deutschland das untere Ende der Spannen bei Umsatz und bereinigtem operativem Ergebnis. Fielmann hat bislang einen Anstieg des Konzernumsatzes von fünf bis sieben Prozent auf 2,55 bis 2,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das bereinigte operative Ergebnis soll 590 bis 610 Millionen Euro betragen.
Dabei geht das Unternehmen von einer Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr aus. Die Einschätzung begründete Fielmann mit deutlich mehr Niederlassungseröffnungen, mehr Personal und der Einführung von KI-unterstützten Sehstärkenbestimmungen. Zudem sieht das Management dank erheblicher Expansionschancen in Augenoptik, Hörakustik und im medizinischen Dienstleistungsgeschäft zusätzliche Potenziale im Rahmen seiner Mittelfristplanung.
Dass Fielmann nun das untere Ende der Prognosespannen anvisiert, ist Baader-Analyst Bosse zufolge keine Überraschung. Mit den Halbjahresergebnissen liege der Konzern bislang hinter seinen Jahresambitionen zurück.
Endgültige Zahlen und weitere Details will Fielmann am 27. August nennen./nas/men/mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 42,40 auf Tradegate (09. Juli 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -3,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,57 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+48,24 % bedeutet.
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Habe nun meinen früheren Gesamtbestand wieder erreicht...verkaufte diesen zu Kursen über 65 €.......2021 schon.....seit einiger Zeit einen Teilrückkauf geführt im Depot.....
Bild: https://www.tradegatebsx.com/images/charts/intraday/DE0005772206.png?1781078040
hat die Berichterstattung für die Fielmann AG am 10. Juni 2026 mit der Einstufung "Buy" und einem Kursziel von 63 Euro aufgenommen.
Es ist keine Diamantformation.....................aktuell sehen wir, wenn auch geopolitisch verursacht, eine klassische bullflag