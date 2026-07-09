Arm Holdings Aktie - Kurs legt am 09.07.2026 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Arm Holdings. Sie steigt um +12,13 % auf 293,50€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Arm Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 293,50€, mit einem Plus von +12,13 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Arm Holdings Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +108,47 %.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um -10,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Arm Holdings +181,52 % gewonnen.

Während Arm Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,12 %. Damit gehört Arm Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,75 % 1 Monat -14,45 % 3 Monate +108,47 % 1 Jahr +108,30 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Stand: 09.07.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 316,69 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.