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    ROUNDUP

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    PepsiCo wächst vor allem im Ausland - Aktie unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Pepsico steigert Umsatz auf fast 24,2 Mrd USD
    • Organisches Wachstum 2,4 Prozent unter Erwartung
    • Operativer Kerngewinn stieg vier Prozent auf 4 Mrd
    ROUNDUP - PepsiCo wächst vor allem im Ausland - Aktie unter Druck
    Foto: PepsiCo

    PURCHASE (dpa-AFX) - Der Getränke- und Snackhersteller Pepsico hat seinen Umsatz im zweiten Quartal dank des Wachstums im internationalen Geschäft deutlich gesteigert. Die Erlöse legten um 6,4 Prozent auf fast 24,2 Milliarden US-Dollar zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Organisch, also Währungs- und portfoliobereinigt blieb der US-Hersteller von Doritos, Lay's und Gatorade mit einem Plus von 2,4 Prozent allerdings etwas hinter den Erwartungen der Analysten zurück. So schmälerten niedrigere Preise den Umsatz im nordamerikanischen Snackgeschäft.

    Anleger zeigten sich enttäuscht. Im frühen New Yorker Handel verlor die Pepsico-Aktie 4,5 Prozent.

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    Der operative Kerngewinn stieg im zweiten Quartal um vier Prozent auf gut vier Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um ebenfalls vier Prozent auf 2,20 Dollar und fiel besser aus, als vom Markt angenommen.

    PepsiCo bemüht sich um eine Steigerung des Absatzes seiner salzigen Snacks und verzeichnete Anfang des Jahres erste Anzeichen einer Erholung, nachdem das Unternehmen die Preise für mittelgroße Packungen um bis zu 15 Prozent gesenkt hatte, um preisbewusste Kunden zurückzugewinnen. Im zweiten Quartal musste PepsiCo dennoch einen Umsatzrückgang von zwei Prozent im nordamerikanischen Lebensmittelgeschäft hinnehmen, während das Absatzvolumen stagnierte. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026./nas/jha/he

    PepsiCo

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    ISIN:US7134481081WKN:851995
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PepsiCo Aktie

    Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,12 % und einem Kurs von 119,6 auf Tradegate (09. Juli 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PepsiCo Aktie um -5,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von PepsiCo bezifferte sich zuletzt auf 163,49 Mrd..





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