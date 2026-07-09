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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 09.07.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue Eskalation überschattet Staatsbegräbnis im Iran
    • USA bombardierten rund 90 militärische Ziele im Iran
    • Bundestag beschließt antragsloses Kindergeldgesetz
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 09.07.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Siarhei - 356130783

    ROUNDUP 2: Neue Eskalation überschattet Staatsbegräbnis im Iran

    TEHERAN/WASHINGTON - Nach den massiven Luftangriffen des US-Militärs wächst im Iran die Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg. Die USA bombardierten nach eigenen Angaben rund 90 militärische Ziele. Es war die zweite Nacht in Folge, in der es Angriffe gab. Der Iran reagierte mit eigenen Angriffen. Dabei gerieten auch Kuwait, Bahrain und Jordanien, die wichtige US-Militärbasen beherbergen, wieder unter Beschuss. Unterdessen endet mit der Bestattung des getöteten obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei eine jahrzehntelange politische Ära in der Islamischen Republik.

    USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen etwas

    WASHINGTON - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas gefallen. Sie gingen in der vergangenen Woche um 2.000 auf 215.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 217.000 Anträgen gerechnet. Der Wert aus der Vorwoche wurde um 2.000 auf 217.000 nach oben revidiert.

    Kreml kritisiert Trump, aber nur leicht

    MOSKAU - Der Kreml hat US-Präsident Donald Trump nach dessen Äußerungen auf dem Nato-Gipfel in Ankara eine Fehleinschätzung der Lage im Ukraine-Krieg vorgeworfen. Trump ziele nicht auf eine Eskalation des Konflikts, bescheinigte ihm Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Eher sehen wir einen Irrglauben im Weißen Haus in Bezug darauf, dass man mit Hilfe von Eskalation und militärischem Druck einen Ausweg zu einer friedlichen Lösung erzwingen kann", sagte Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge.

    GESAMT-ROUNDUP 2: Merz verkündet Tomahawk-Deal - und wirbt für Reformen

    BERLIN - Zur Abschreckung Russlands wird die Bundesregierung US-Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk kaufen und in Deutschland stationieren. Darauf habe man sich beim Nato-Gipfel in Ankara mit der US-Seite verständigt, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in seiner Regierungserklärung im Bundestag. "Wir schließen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung." Gleichzeitig werde Deutschland weiter daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren.

    ROUNDUP 2: Trotz Iran-Kriegs: Exporte wachsen vierten Monat in Folge

    WIESBADEN - Die deutschen Exporte sind trotz Belastungen durch den Iran-Krieg im Mai den vierten Monat in Folge gestiegen. Dank eines starken Geschäfts mit den USA wuchsen die Ausfuhren kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent auf 137,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Zum Vorjahresmonat Mai 2025 stand ein Plus von 6,1 Prozent.

    ROUNDUP: Erneut Ölanlagen in Russland unter Beschuss

    TWER/STAWROPOL - Ukrainische Kampfdrohnen haben in der Nacht zwei Öldepots in Russland in Brand gesetzt. "In der vergangenen Nacht ist in Twer infolge der Abwehr eines Drohnenangriffs ein Feuer in einem der Reservoirs der "Ölbasis Twer" ausgebrochen", teilte der Gouverneur der Region, Witali Koroljow, russischen Nachrichtenagenturen zufolge mit. Die Feuerwehr ist seinen Angaben nach noch beim Löschen. Zeitgleich ging auch in der südrussischen Region Stawropol ein Öldepot in Flammen auf.

    EU-Parlament spricht sich für digitalen Euro aus

    STRASSBURG - Die Einführung des digitalen Euro rückt ein Stück näher. Die EU-Abgeordneten sprachen sich in Straßburg klar für die elektronische Form der Gemeinschaftswährung aus. 416 stimmten dafür, 169 dagegen, 22 enthielten sich. Nach dieser Positionierung können nun die Verhandlungen für einen Rechtsrahmen zur elektronischen Version des Euros von Parlament und EU-Staaten starten. Das ist für Mitte des Monats geplant.

    Bundestag beschließt Kindergeld ohne Antrag

    BERLIN - Junge Familien sollen beim Kindergeld von Bürokratie entlastet werden. Der Bundestag beschloss ein Gesetz zur Einführung eines antragslosen Kindergeldes. Der Bundesrat muss noch zustimmen.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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