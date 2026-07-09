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    Deutsche Anleihen

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    Kurse erholen sich etwas von Vortagsverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen erholen sich leicht
    • Euro-Bund-Future steigt 0,23% auf 125,43 Punkte
    • Deutsche Exporte steigen 0,9% auf 137,9 Milliarden
    Deutsche Anleihen - Kurse erholen sich etwas von Vortagsverlusten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag ein wenig von ihren deutlichen Vortagsverlusten erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,23 Prozent auf 125,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,08 Prozent.

    Am Mittwoch hatte der starke Anstieg der Ölpreise die Kurse belastet. Am Donnerstag beruhigte sich die Lage etwas, obwohl die Vereinigten Staaten in der zweiten Nacht in Folge Ziele im Iran bombardiert hatten. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran noch heftigere Angriffe an. Die Risiken für die Ölpreisentwicklung bleiben also hoch. Steigende Ölpreise erhöhen die Inflationsgefahren und damit die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen weiter anheben könnte. Dies belastet tendenziell die Anleihekurse.

    Die deutschen Exporte sind trotz Belastungen durch den Iran-Krieg im Mai den vierten Monat in Folge gestiegen. Dank eines starken Geschäfts mit den USA wuchsen die Ausfuhren kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent auf 137,9 Milliarden Euro. "Für die deutsche Wirtschaft war der Mai ein guter Monat", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. "Die vielerorts befürchtete wirtschaftliche Delle im zweiten Quartal dürfte ausbleiben." Am Anleihemarkt spielten die Daten aber kaum eine Rolle./jsl/he






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