🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Bond-Abhängigkeit schwindet

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der US-Dollar – so sieht seine Zukunft aus

    Der US-Dollar wandelt sich dramatisch: Tech-Milliarden ersetzen Staatsanleihen. Warum die Weltleitwährung dadurch riskanter wird und was das für den Euro bedeutet.

    Bond-Abhängigkeit schwindet - Der US-Dollar – so sieht seine Zukunft aus
    Foto: Unsplash

    Der KI-Boom verändert den US-Dollar radikal. Über Jahrzehnte folgte die Finanzierung des US-Leistungsbilanzdefizits einem einfachen, verlässlichen Muster: Ausländische Zentralbanken und staatliche Akteure horteten US-Dollar und legten diese primär in US-Staatsanleihen an. Dieses System bildete das Fundament der globalen Dollar-Dominanz. Das ändert sich nun, denn auf einmal werden ganz andere Faktoren entscheidend für die Dollar-Entwicklung: die Aktienmärkte.

    Geopolitische Verwerfungen und das Streben nach strategischer Autonomie – insbesondere in den Bereichen Verteidigung und Energie – führen dazu, dass der ausländische offizielle Sektor seinen Appetit auf US-Staatsschulden spürbar drosselt. Gleichzeitig absorbiert die US-Wirtschaft jedoch über einen anderen Kanal massives Auslandskapital, den Technologiesektor. Getrieben durch den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) und begünstigt durch sinkende Barrieren für internationale Privatanleger fließt so viel ausländisches Eigenkapital in US-Aktien wie nie zuvor. Die Schere zwischen steigenden Netto-Aktienzuflüssen und sinkenden Anleihekäufen hat historische Ausmaße erreicht, wie aus aktuellen Analysen von Deutsche Bank Research hervorgeht.

    Diese Verschiebung der Kapitalströme hat gravierende Konsequenzen für die künftige Wechselkursentwicklung des US-Dollars. In der Vergangenheit wies der Greenback eine ausgeprägt antizyklische Charakteristik auf: In Phasen globaler Rezessionen oder bei Korrekturen an den Aktienmärkten fungierten US-Staatsanleihen als "sicherer Hafen". Die Flucht in diese liquiden Titel stützte den Dollar-Wechselkurs genau dann, wenn andere Vermögenswerte einbrachen.

    Mit dem Übergang zu einer primär Aktien- und von Privatanlegern getriebenen Finanzierung wandelt sich der US-Dollar jedoch zu einer prozyklischen Währung. Er koppelt sich zunehmend an die Wertentwicklung und die Stimmung des Tech-Sektors. Das bedeutet konkret: Er wird liquider, volatiler und verliert schrittweise seine Eigenschaften als Absicherungsinstrument. Künftige Korrekturen an den US-Aktienmärkten könnten den US-Dollar somit direkt mitreißen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Während die USA von einer enormen Profitabilität ihrer Unternehmen zehren, verschlechtert sich gleichzeitig die fiskalische Position des US-Staates kontinuierlich. Diese fundamentale Divergenz zwischen privaten Rekordgewinnen und staatlicher Überschuldung macht die Währung langfristig anfällig für extreme Schwankungen.

    Für das Währungspaar Euro-US-Dollar bedeutet diese neue Dynamik das Ende der klassischen Prognosemodelle, die rein auf Zinsdifferenzen basieren. Zu Beginn des Jahres prognostizierte Aufwertungen des Euro in Richtung 1,20 oder 1,25 US-Dollar wurden durch den immensen US-Wachstumsvorteil und die Tech-Saugkraft vorerst ausgebremst.

    Langfristig befindet sich das Währungspaar jedoch in der Schwebe: Solange der KI-Boom intakt ist und die Gewinne der US-Konzerne das Defizit des Staates kaschieren, bleibt der US-Dollar strukturell stark. Sobald das Wachstum im Tech-Sektor jedoch an Dynamik verliert oder die Märkte die fiskalische Tragfähigkeit der USA anzweifeln, besitzt der Euro erhebliches Aufwärtspotenzial. Die Volatilität im wichtigsten Währungspaar der Welt wird in den kommenden Jahren deutlich zunehmen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bond-Abhängigkeit schwindet Der US-Dollar – so sieht seine Zukunft aus Der US-Dollar wandelt sich dramatisch: Tech-Milliarden ersetzen Staatsanleihen. Warum die Weltleitwährung dadurch riskanter wird und was das für den Euro bedeutet.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     