Der US-Dollar – so sieht seine Zukunft aus

Geopolitische Verwerfungen und das Streben nach strategischer Autonomie – insbesondere in den Bereichen Verteidigung und Energie – führen dazu, dass der ausländische offizielle Sektor seinen Appetit auf US-Staatsschulden spürbar drosselt. Gleichzeitig absorbiert die US-Wirtschaft jedoch über einen anderen Kanal massives Auslandskapital, den Technologiesektor. Getrieben durch den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) und begünstigt durch sinkende Barrieren für internationale Privatanleger fließt so viel ausländisches Eigenkapital in US-Aktien wie nie zuvor. Die Schere zwischen steigenden Netto-Aktienzuflüssen und sinkenden Anleihekäufen hat historische Ausmaße erreicht, wie aus aktuellen Analysen von Deutsche Bank Research hervorgeht.

Der KI-Boom verändert den US-Dollar radikal. Über Jahrzehnte folgte die Finanzierung des US-Leistungsbilanzdefizits einem einfachen, verlässlichen Muster: Ausländische Zentralbanken und staatliche Akteure horteten US-Dollar und legten diese primär in US-Staatsanleihen an. Dieses System bildete das Fundament der globalen Dollar-Dominanz. Das ändert sich nun, denn auf einmal werden ganz andere Faktoren entscheidend für die Dollar-Entwicklung: die Aktienmärkte.

Diese Verschiebung der Kapitalströme hat gravierende Konsequenzen für die künftige Wechselkursentwicklung des US-Dollars. In der Vergangenheit wies der Greenback eine ausgeprägt antizyklische Charakteristik auf: In Phasen globaler Rezessionen oder bei Korrekturen an den Aktienmärkten fungierten US-Staatsanleihen als "sicherer Hafen". Die Flucht in diese liquiden Titel stützte den Dollar-Wechselkurs genau dann, wenn andere Vermögenswerte einbrachen.

Mit dem Übergang zu einer primär Aktien- und von Privatanlegern getriebenen Finanzierung wandelt sich der US-Dollar jedoch zu einer prozyklischen Währung. Er koppelt sich zunehmend an die Wertentwicklung und die Stimmung des Tech-Sektors. Das bedeutet konkret: Er wird liquider, volatiler und verliert schrittweise seine Eigenschaften als Absicherungsinstrument. Künftige Korrekturen an den US-Aktienmärkten könnten den US-Dollar somit direkt mitreißen.

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Während die USA von einer enormen Profitabilität ihrer Unternehmen zehren, verschlechtert sich gleichzeitig die fiskalische Position des US-Staates kontinuierlich. Diese fundamentale Divergenz zwischen privaten Rekordgewinnen und staatlicher Überschuldung macht die Währung langfristig anfällig für extreme Schwankungen.

Für das Währungspaar Euro-US-Dollar bedeutet diese neue Dynamik das Ende der klassischen Prognosemodelle, die rein auf Zinsdifferenzen basieren. Zu Beginn des Jahres prognostizierte Aufwertungen des Euro in Richtung 1,20 oder 1,25 US-Dollar wurden durch den immensen US-Wachstumsvorteil und die Tech-Saugkraft vorerst ausgebremst.

Langfristig befindet sich das Währungspaar jedoch in der Schwebe: Solange der KI-Boom intakt ist und die Gewinne der US-Konzerne das Defizit des Staates kaschieren, bleibt der US-Dollar strukturell stark. Sobald das Wachstum im Tech-Sektor jedoch an Dynamik verliert oder die Märkte die fiskalische Tragfähigkeit der USA anzweifeln, besitzt der Euro erhebliches Aufwärtspotenzial. Die Volatilität im wichtigsten Währungspaar der Welt wird in den kommenden Jahren deutlich zunehmen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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