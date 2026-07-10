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    Heiße Aktie oder heißgelaufen

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    Wedbush: Darum knallt SanDisk durch die Decke!

    SanDisk bringt seine Geschäftszahlen erst im nächsten Monat heraus, Wedbush ist aber jetzt schon überaus bullish.

    Für Sie zusammengefasst
    Heiße Aktie oder heißgelaufen - Wedbush: Darum knallt SanDisk durch die Decke!
    Foto: PAUL SAKUMA - AP

    SanDisk veröffentlicht am 14. August seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Analysten von Wedbush geht davon aus, dass das Unternehmen für NAND-Flash-Speicher und Speicherlösungen aufgrund höherer Preise einen deutlich stärkeren Umsatz als erwartet erzielen wird.

    Wedbush erhöhte seine Schätzung zur Umsatzprognose für das vierte Quartal von 8 Milliarden US-Dollar auf 8,89 Milliarden US-Dollar und den bereinigten Gewinn je Aktie von 32,01 US-Dollar auf 37,64 US-Dollar.

    Dies liegt deutlich über der Prognose von SanDisk, die selbst mit einen Umsatz zwischen 7,75 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie zwischen 30 und 33 US-Dollar erwarten.

     

    Die Konsensschätzung der Analysten lautet 8,31 Milliarden US-Dollar Umsatz und 33,88 US-Dollar Gewinn je Aktie für SanDisk.

    "Unsere neuen Zahlen gehen eher von einem Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise (ASP) um etwa 30 Prozent im Vergleich zum Vorquartal aus", schreibt Wedbush-Analyst Matt Bryon in einem Investorenbericht vom Donnerstag.

    Wedbush erhöht außerdem sein Kursziel von 1.200 auf 2.000 US-Dollar und behält dabei seine Kaufempfehlung bei.

    Auch für 2027 rechnen die Wedbush-Analysten mit einer weiterhin erhöhten Nachfrage.

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    "Wir gehen davon aus, dass die robusten Erträge in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 anhalten werden, da die neuen Fabrikkapazitäten vor Ende 2027/2028 begrenzt sind. In unserem Modell erreichen die Erträge ihren Höhepunkt im Geschäftsjahr 2028 (ca. 264 US-Dollar pro Aktie)", meint Bryson.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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