Wedbush: Darum knallt SanDisk durch die Decke!

Wedbush erhöhte seine Schätzung zur Umsatzprognose für das vierte Quartal von 8 Milliarden US-Dollar auf 8,89 Milliarden US-Dollar und den bereinigten Gewinn je Aktie von 32,01 US-Dollar auf 37,64 US-Dollar.

SanDisk veröffentlicht am 14. August seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Analysten von Wedbush geht davon aus, dass das Unternehmen für NAND-Flash-Speicher und Speicherlösungen aufgrund höherer Preise einen deutlich stärkeren Umsatz als erwartet erzielen wird.

Dies liegt deutlich über der Prognose von SanDisk, die selbst mit einen Umsatz zwischen 7,75 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie zwischen 30 und 33 US-Dollar erwarten.

Die Konsensschätzung der Analysten lautet 8,31 Milliarden US-Dollar Umsatz und 33,88 US-Dollar Gewinn je Aktie für SanDisk.

"Unsere neuen Zahlen gehen eher von einem Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise (ASP) um etwa 30 Prozent im Vergleich zum Vorquartal aus", schreibt Wedbush-Analyst Matt Bryon in einem Investorenbericht vom Donnerstag.

Wedbush erhöht außerdem sein Kursziel von 1.200 auf 2.000 US-Dollar und behält dabei seine Kaufempfehlung bei.

Auch für 2027 rechnen die Wedbush-Analysten mit einer weiterhin erhöhten Nachfrage.

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"Wir gehen davon aus, dass die robusten Erträge in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 anhalten werden, da die neuen Fabrikkapazitäten vor Ende 2027/2028 begrenzt sind. In unserem Modell erreichen die Erträge ihren Höhepunkt im Geschäftsjahr 2028 (ca. 264 US-Dollar pro Aktie)", meint Bryson.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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