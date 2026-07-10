Heiße Aktie oder heißgelaufen
Wedbush: Darum knallt SanDisk durch die Decke!
SanDisk bringt seine Geschäftszahlen erst im nächsten Monat heraus, Wedbush ist aber jetzt schon überaus bullish.
- Wedbush prognostiziert deutlich höhere SanDisk-Umsätze
- Wedbush hebt Umsatzprognose auf 8,89 Mrd USD an
- Kursziel erhöht auf 2000 USD, Nachfrage bleibt stark
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SanDisk veröffentlicht am 14. August seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Analysten von Wedbush geht davon aus, dass das Unternehmen für NAND-Flash-Speicher und Speicherlösungen aufgrund höherer Preise einen deutlich stärkeren Umsatz als erwartet erzielen wird.
Wedbush erhöhte seine Schätzung zur Umsatzprognose für das vierte Quartal von 8 Milliarden US-Dollar auf 8,89 Milliarden US-Dollar und den bereinigten Gewinn je Aktie von 32,01 US-Dollar auf 37,64 US-Dollar.
Dies liegt deutlich über der Prognose von SanDisk, die selbst mit einen Umsatz zwischen 7,75 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie zwischen 30 und 33 US-Dollar erwarten.
Die Konsensschätzung der Analysten lautet 8,31 Milliarden US-Dollar Umsatz und 33,88 US-Dollar Gewinn je Aktie für SanDisk.
"Unsere neuen Zahlen gehen eher von einem Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise (ASP) um etwa 30 Prozent im Vergleich zum Vorquartal aus", schreibt Wedbush-Analyst Matt Bryon in einem Investorenbericht vom Donnerstag.
Wedbush erhöht außerdem sein Kursziel von 1.200 auf 2.000 US-Dollar und behält dabei seine Kaufempfehlung bei.
Auch für 2027 rechnen die Wedbush-Analysten mit einer weiterhin erhöhten Nachfrage.
"Wir gehen davon aus, dass die robusten Erträge in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 anhalten werden, da die neuen Fabrikkapazitäten vor Ende 2027/2028 begrenzt sind. In unserem Modell erreichen die Erträge ihren Höhepunkt im Geschäftsjahr 2028 (ca. 264 US-Dollar pro Aktie)", meint Bryson.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion