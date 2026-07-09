Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.07.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.128,62USD pro Feinunze und notiert damit +1,36 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 60,35USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,56 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 76,87USD und verzeichnet ein Minus von -3,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 72,20USD und verzeichnet ein Minus von -3,46 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.257,50USD
|+2,82 %
|Platin
|1.634,50USD
|+2,83 %
|Kupfer London Rolling
|13.478,42USD
|+1,71 %
|Aluminium
|3.188,33PKT
|+1,91 %
|Erdgas
|3,032USD
|-5,96 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -5,96 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.07.26, 17:29 Uhr.