Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.128,62USD pro Feinunze und notiert damit +1,36 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 60,35USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,56 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 76,87USD und verzeichnet ein Minus von -3,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 72,20USD und verzeichnet ein Minus von -3,46 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.257,50 USD +2,82 % Platin 1.634,50 USD +2,83 % Kupfer London Rolling 13.478,42 USD +1,71 % Aluminium 3.188,33 PKT +1,91 % Erdgas 3,032 USD -5,96 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -5,96 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.07.26, 17:29 Uhr.