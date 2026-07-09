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    Besonders beachtet!

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    Qiagen Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 09.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Qiagen Aktie bisher um +9,84 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Qiagen Aktie.

    Besonders beachtet! - Qiagen Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 09.07.2026
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Qiagen aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.07.2026

    Mit einer Performance von +9,84 % konnte die Qiagen Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Qiagen Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 36,41, mit einem Plus von +9,84 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +5,02 % bei Qiagen.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Qiagen eine negative Entwicklung von -15,27 % erlebt.

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    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

    Qiagen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,54 %
    1 Monat +17,76 %
    3 Monate +5,02 %
    1 Jahr -18,76 %
    Stand: 09.07.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Qiagen Aktie

    Es gibt 207 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,57 Mrd.EUR € wert.

    Qiagen schnellen hoch - Kreise: Interesse von Finanzinvestoren


    Übernahmespekulationen haben die Aktien von Qiagen am Donnerstagnachmittag angetrieben. Die Papiere des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers schnellten zuletzt um 14 Prozent auf 37,80 Euro in die Höhe und erreichten so das Niveau von März. …

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 09.07.2026 im TecDAX.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 09.07.2026 im DAX.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Qiagen

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,20 %. Danaher notiert im Plus, mit +1,95 %. Illumina notiert im Plus, mit +3,43 %. Thermo Fisher Scientific legt um +2,22 % zu

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    Ob die Qiagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qiagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Qiagen

    +9,69 %
    +9,38 %
    +19,56 %
    +7,68 %
    -23,49 %
    -31,50 %
    -34,73 %
    +34,19 %
    +1.421,49 %
    ISIN:NL0015002SN0WKN:A41HBE
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