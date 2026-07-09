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    Aktien Wien Schluss

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    ATX legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX +1,26% 6.456,83 und ATX Prime +1,22% 3.175,74
    • AT&S +6,1% an Spitze und Halbleiter europaweit
    • OMV +0,1% nach starkem Bericht und Agrana zurück
    Aktien Wien Schluss - ATX legt zu
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,26 Prozent und 6.456,83 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,22 Prozent auf 3.175,74 Zähler. Auch an den meisten anderen Börsen in Europa ging es nach den jüngsten Verlusten wieder etwas nach oben. Noch am Vortag hatten die Märkte nach einer Eskalation im Iran-Konflikt und dem dadurch ausgelösten Ölpreisanstieg deutlich nachgegeben.

    Stark gesucht waren nun die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S . Sie lagen mit einem Plus von 6,1 Prozent an der ATX-Spitze. Europaweit zählten Halbleiterwerte zu den größeren Gewinnern. Die Aktien der Branche profitierten von der Erholung der stark vom KI-Boom abhängigen Börse in Südkorea. Größere Nachfrage gab es auch in den Aktien der Erste Group , die Titel waren mit einem Plus von 3,6 Prozent die Tagesgewinner im ATX.

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    Unterschiedlich entwickelten sich die beiden Ölwerte im ATX. Aktien des Ölfeldausrüsters SBO verloren 1,6 Prozent. OMV-Aktien schlossen nach einem gut aufgenommenen Zwischenbericht 0,1 Prozent im Plus. Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern hat im zweiten Quartal von deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen profitiert. Der Konzern rechnet in fast allen Sparten mit einem höheren operativen Ergebnis als im Vorquartal.

    Die Analysten der Erste Group und der RBC Capital Markets schrieben in ersten Reaktionen unisono von einem starken Zwischenbericht und werteten die Nachricht positiv. Die Experten von Barclays haben ihre Prognose für das operative Ergebnis der OMV-Gruppe im zweiten Quartal in Reaktion auf den Bericht angehoben.

    Agrana-Aktien gewannen nach Vorlage von Quartalszahlen 0,9 Prozent. Nach Verlusten im Vorjahr kehrte der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern Agrana im ersten Quartal wieder in die Gewinnzone zurück. Das Konzernergebnis verbesserte sich aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen. Ergebnisse meldete auch die deutsche Agrana-Miteigentümerin Südzucker .

    Nach Einschätzung der Erste-Analysten waren die Agrana-Zahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Der Konzern habe zwar einen Gewinnsprung verbucht, angesichts der Unsicherheiten auf für die Agrana wichtigen Märkten bleiben die Experten vorerst bei ihrer Anlageempfehlung "hold"./mik/sto/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,69 % und einem Kurs von 191,4 auf Tradegate (09. Juli 2026, 18:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um -8,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bezifferte sich zuletzt auf 7,44 Mrd..





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