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    Der Börsen-Tag

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    Tech-Rally treibt Börsen an: DAX, TecDAX & S&P 500 klar im Plus

    Technologieaktien geben weltweit den Takt vor: Während DAX, Dow Jones und Co. moderat zulegen, sorgen TecDAX und S&P 500 mit starken Tech-Werten für die eigentlichen Impulse.

    Der Börsen-Tag - Tech-Rally treibt Börsen an: DAX, TecDAX & S&P 500 klar im Plus
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks haben den Handelstag mit überwiegend freundlichen Vorzeichen bestritten. In Deutschland legten alle großen Indizes zu, wobei vor allem Technologiewerte gefragt waren. Der DAX notiert aktuell bei 25.103,13 Punkten und gewinnt damit 0,39 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte steigt etwas stärker um 0,53 Prozent auf 31.835,23 Punkte. Der Nebenwerteindex SDAX zeigt sich dagegen verhaltener und kommt auf ein Plus von 0,17 Prozent auf 18.097,39 Punkte. Deutlich dynamischer präsentiert sich der TecDAX: Der Technologieindex klettert um 1,79 Prozent auf 3.823,91 Punkte und ist damit klarer Tagesgewinner unter den großen deutschen Indizes. Dies deutet auf eine anhaltend starke Nachfrage nach Technologiewerten hin. Auch an der Wall Street überwiegen die Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,35 Prozent auf 52.519,42 Punkte und liegt damit in etwa auf dem Niveau des DAX-Anstiegs. Der breiter gefasste S&P 500 entwickelt sich stärker und gewinnt 0,66 Prozent auf 7.531,60 Punkte. Im direkten Vergleich zeigt sich damit: Während die Standardwerteindizes in Europa und den USA moderat zulegen, stechen vor allem die Technologiebarometer – in Deutschland der TecDAX, in den USA der S&P 500 mit seinem hohen Tech-Anteil – mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen hervor.

    DAX

    Qiagen führt die Gewinnerliste mit +10,22% vor Infineon Technologies (+3,18%) und Zalando (+3,06%). Demgegenüber stehen Daimler Truck Holding (-1,88%), Airbus (-3,23%) und Rheinmetall (-4,37%). Die Spannweite vom stärksten Aufsteiger bis zum größten Verlierer beträgt 14,59 Prozentpunkte; die Topwerte liegen klar im Tech-/Biotech-Bereich, während Industrie- und Rüstungswerte deutlicher unter Druck standen.

    MDAX

    SILTRONIC AG springt mit +12,72% hervor, gefolgt von SUESS MicroTec (+8,13%) und Deutz (+6,41%). Auf der Verliererseite finden sich TKMS (-4,46%), RENK Group (-4,79%) und HENSOLDT (-5,27%). Die Differenz zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht beträgt 17,99 Prozentpunkte; starke Kursgewinne bei Halbleiter- und Technologiewerten kontrastieren mit deutlichen Abschlägen bei Verteidigungs- und Zulieferern.

    SDAX

    SCHOTT Pharma verzeichnet mit +10,99% den größten Zuwachs, gefolgt von LPKF Laser & Electronics (+8,46%) und Basler (+5,31%). Auf der Verliererseite stehen Dermapharm Holding (-2,46%), HelloFresh (-2,53%) und Redcare Pharmacy (-7,68%). Die Bandbreite von Top- zu Flopwert beträgt 18,67 Prozentpunkte; besonders auffällig sind starke Einzeltitelgewinne neben kräftigen Einbrüchen bei kleineren Titeln.

    TecDAX

    Im TecDAX dominieren SILTRONIC AG (+12,72%), Qiagen (+10,22%) und SUESS MicroTec (+8,13%). Schwächste Werte sind ATOSS Software (-1,62%), Verbio (-1,67%) und HENSOLDT (-5,27%). Auch hier beträgt die Spannweite 17,99 Prozentpunkte. Auffällig sind Überschneidungen mit anderen Indizes: SILTRONIC und SUESS MicroTec zeigen starke Kursgewinne in MDAX und TecDAX, Qiagen erscheint sowohl im DAX als auch im TecDAX, HENSOLDT taucht mehrfach als Verlierer auf.

    Dow Jones

    American Express führt mit +3,39% vor Cisco Systems (+3,33%) und Goldman Sachs Group (+3,22%). Auf der anderen Seite notieren Amgen (-1,70%), Salesforce (-2,02%) und IBM (-2,48%). Die Spanne liegt bei vergleichsweise moderaten 5,87 Prozentpunkten; US-Bluechips zeigen heute eher gleichmäßige, moderate Bewegungen mit Stärke bei Finanz- und IT-Werten.

    S&P 500

    Lumentum Holdings sticht mit +11,66% hervor, gefolgt von SanDisk Corporation (+8,92%) und Norwegian Cruise Line (+7,90%). Die größten Verluste verzeichnen APA Corporation (-4,05%), Costco Wholesale (-4,23%) und Paramount Skydance Corporations Registered (B) (-4,82%). Die Differenz zwischen Top- und Flopwert beträgt 16,48 Prozentpunkte; vor allem Technologie-/Halbleiterausrüster zählen zu den stärksten Gewinnern, während Energie-, Einzelhandels- und Entertainment-Titel zu den Verlierern gehören.



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