JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autoverleiher sollte von einer weiter steigenden Reisenachfrage auf den europäischen Märkten profitiert haben, schrieb Constantin Hesse in einem Ausblick am Donnerstag. Auf dem US-Markt dürfte die Nachfrage weiter gut gewesen sein./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 68,15EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 19:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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