Wall Street ignoriert Trumps Iran-Krieg - das dürfte der Grund sein..!

Die Wall Street ignoriert die erneute Eskalation im Iran-Krieg - ein zentraler Grund dürfte sein, dass vor dem morgigen Börsengang von SK Hynix die Stimmung gut bleiben muss! Heute daher Chip-Aktien wie Micron stark, die Hyperscaler (Magnificent 7) dagegen eher schwach. Der Ölpreis fällt trotz der erneuten Eskalation im Iran-Krieg - der wieder ein Krieg geworden ist. Warum passiert das? Kaum erklärbar. Manipulation? Die Straße von Hormus jedenfalls ist faktisch wieder geschlossen, der Konflikt hat keine erkennbare Lösung. Muss die Wall Street für diese Ignoranz später den Preis bezahlen?

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