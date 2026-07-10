Neue Albor-Bohrung: Mogotes erweitert Kupfer-Gold-Entdeckung im Vicuña-Distrikt!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 10.07.2026, 5:38 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der globale Kupfermarkt bleibt einer der spannendsten Rohstoffmärkte der kommenden Jahre. Elektrifizierung, Stromnetzausbau, Rechenzentren, E-Mobilität und industrielle Dekarbonisierung erhöhen den Bedarf, während große Neuentdeckungen seltener werden und Genehmigungsverfahren oft viele Jahre dauern. Genau deshalb richtet sich der Blick risikobereiter Investoren immer stärker auf Explorationsgesellschaften in etablierten Bergbauregionen mit Weltklasse-Potenzial.

Besonders der Vicuña-Distrikt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der begehrtesten Kupfer-Gold-Silber-Gürtel der Welt entwickelt. Dort liegen Projekte und Lagerstätten wie Filo del Sol, Josemaria, Lunahuasi und Los Helados. Die Dimensionen dieser Systeme zeigen, warum jeder neue technische Treffer in diesem Gürtel vom Markt sehr genau verfolgt wird.

Quelle: Mogotes Metals

Filo Sur: frühe Phase, aber außergewöhnliche Nachbarschaft!

Genau in diesem Umfeld positioniert sich Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6). Das kanadische Explorationsunternehmen konzentriert sich mit seinem Flaggschiffprojekt Filo Sur auf ein großes Landpaket unmittelbar südlich und entlang des Streichens der Filo-del-Sol-Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung, die von BHP und Lundin Mining vorangetrieben wird.

Der Investmentcase ist bewusst spekulativ: Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) verfügt auf Filo Sur bislang über keine Mineralressource nach NI 43-101, keine Wirtschaftlichkeitsstudie und keinen Produktionsplan. Genau dieser frühe Status ist aber auch der Grund, warum substanzielle Bohrerfolge eine starke Neubewertungsfantasie auslösen können. Bei Explorern entsteht Wert häufig nicht erst bei der Produktion, sondern schon dann, wenn sich aus geologischen Konzepten belastbarere Entdeckungen formen.

Albor wird mit 180 Metern deutlich größer!

Die gestrige Unternehmensmeldung (vom 09.07.2026) schärft die Story erheblich. Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) meldete für Bohrloch FS_DDH_016 am Zielgebiet Albor finale Analyseergebnisse, die die im Mai gemeldete Entdeckung bestätigen und ausweiten. Der zentrale Abschnitt lautet:

• 180,0 Meter mit 0,98 % CuEq ab 108,0 Metern Tiefe (0,51 % Kupfer, 0,37 g/t Gold, 2,8 g/t Silber und 119 ppm Molybdän).

• Darin enthalten sind 58,0 Meter mit 1,77 % CuEq ab 111,0 Metern Tiefe (0,90 % Kupfer, 0,70 g/t Gold, 3,6 g/t Silber und 228 ppm Molybdän).

• Zusätzlich wurde ein hochgradigerer Abschnitt von 9,0 Metern mit 2,84 % CuEq ab 276,0 Metern Tiefe gemeldet (1,32 % Kupfer, 1,34 g/t Gold, 7,5 g/t Silber und 105 ppm Molybdän).

Besonders wichtig: Die Kupfer-Gold-Mineralisierung beginnt bereits ab 108 Meter Tiefe. Für einen Frühphasen-Explorer ist das ein starkes technisches Signal, weil Mächtigkeit, Gehalte und geringe Starttiefe gemeinsam deutlich mehr Aussagekraft besitzen als isolierte Einzelwerte. Gleichzeitig bleibt die Mineralisierung laut Unternehmen bislang nicht ausreichend durch Bohrungen abgegrenzt und ist nach Nordwesten, Südosten und in die Tiefe offen.

Quelle: Mogotes Metals

Warum dieser Treffer geologisch besonders interessant ist!

Albor ist aus geologischer Sicht nicht nur ein einzelner Bohrtreffer. Nach Unternehmensangaben zeigen die Bohrkerne mehrere sich überlagernde hydrothermale Ereignisse: frühe kaliumalterierte Quarz-Diorit-Porphyr-Intrusionen, Quarz-Stockworks mit Chalkopyrit, mineralisierte Brekzien sowie spätere kupferführende Sulfidphasen. Genau diese Überlagerung ist wichtig, weil wiederholte Mineralisierung die Gehalte lokal erhöhen und auf ein langlebiges System hindeuten kann.

Unternehmensseitig werden zudem Ähnlichkeiten bei Geologie, Alteration, Sulfidvergesellschaftung und Mineralisierungstexturen zu den beim benachbarten Filo del Sol-System beschriebenen Merkmalen gesehen. Das ist kein Beweis für eine vergleichbare Lagerstätte auf Filo Sur, aber es ist ein wichtiger geologischer Hinweis in einem Distrikt, in dem strukturelle Nähe und wiederkehrende Alterationsmuster für Explorer eine zentrale Rolle spielen.

Ein weiteres Detail verdient Aufmerksamkeit: Unterhalb des mineralisierten Abschnitts nimmt die kaliumreiche Alteration nach Unternehmensangaben in andesitischem Nebengestein zu.

Quelle: Mogotes Metals

In Verbindung mit einer benachbarten IP-Chargeability-Anomalie interpretiert Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) dies als möglichen tieferen Porphyr-Zielbereich. Für Anleger heißt das: Albor ist nach der heutigen Meldung nicht abgeschlossen, sondern könnte erst am Anfang der nächsten Explorationsphase stehen.

Macho Muerto Fault Zone: ein neuer struktureller Fokus!

Die heutige Meldung rückt außerdem die Macho Muerto Fault Zone stärker in den Mittelpunkt. Innerhalb des Filo-Sur-Projekts erstreckt sich diese transandine Struktur nach Unternehmensangaben über rund 10 Kilometer: von Meseta im Norden über Luz del Sol und Albor bis weiter südöstlich in Richtung Cruz del Sur. Nachdem Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) in dieser Saison zwei Entdeckungen entlang dieser Struktur meldete, dürfte die Macho-Muerto-Zone ein Schlüsselziel der kommenden Arbeiten werden.

Auch FS_DDH_019 liefert einen nützlichen, aber vorsichtig einzuordnenden Hinweis. Das Bohrloch traf 14,0 Meter mit 0,82 % CuEq ab 48,0 Metern Tiefe. Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) bewertet es jedoch nicht als ausreichenden Test der mineralisierten Brekzien, weil es die Struktur mutmaßlich in einem ungünstigen Winkel schnitt. Entscheidend ist deshalb weniger dieses Einzelergebnis, sondern die Aussage, dass zusätzliche Bohrungen erforderlich sind, um die nordwestliche Fortsetzung der Brekzien zu testen.

Cruz del Sur bleibt der zweite Beweis für Systemgröße

Neben Albor bleibt Cruz del Sur ein wichtiger Bestandteil der Story. Bereits Anfang Mai meldete Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) dort den Nachweis eines großflächigen, oberflächennahen Gold-Kupfer-Systems. Die geophysikalische Signatur soll sich über rund 4,0 Kilometer Länge und etwa 500 Meter Breite erstrecken und in mehrere Richtungen sowie in die Tiefe offen sein. Zu den ersten Ergebnissen gehörten 24 Meter mit 1,01 g/t Gold innerhalb eines 120 Meter langen mineralisierten Intervalls mit durchschnittlich 0,52 g/t Gold ab lediglich 24 Metern Tiefe.

Damit stehen nach der ersten vollständig finanzierten Bohrsaison zwei Entdeckungen im Raum: Cruz del Sur und Albor. Genau das macht die aktuelle Situation so reizvoll. Filo Sur ist nicht mehr nur eine geologische Idee in guter Nachbarschaft, sondern entwickelt sich schrittweise zu einem Projekt mit mehreren technischen Ankerpunkten.

Der Newsflow ist noch nicht vorbei!

Kurzfristig bleibt Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) interessant, weil weitere Ergebnisse ausstehen. Nach Unternehmensangaben werden die finalen Analyseergebnisse für die Bohrlöcher FS_DDH_013 und FS_DDH_015 in Chile noch erwartet. Diese Bohrungen betreffen das Luz-del-Sol-System, das auf den aktuellen Projektgrafiken unmittelbar im nördlichen Umfeld von Albor liegt. Sollte auch dort substanzielle Mineralisierung bestätigt werden, würde dies die These eines größeren, zusammenhängenden Systems weiter stärken.

Als nächste Schritte nennt Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) die Zusammenführung der Explorations- und Bohrdaten der Saison 2025/2026, die Priorisierung von Anschlussbohrungen bei Albor zur Definition der hochgradigen Brekzienmineralisierung sowie weitere Planungen für die Explorations- und Bohraktivitäten 2026/2027. Für Anleger bedeutet das: Die Story bleibt stark nachrichtengetrieben, aber genau darin liegt bei einem Explorer auch die Chance.

Fazit: spekulative Kupfer-Gold-Story mit neuem Momentum!

Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) zählt aus unserer Sicht zu den spekulativ spannendsten Explorationswerten im Vicuña-Distrikt. Der heutige Albor-Treffer mit 180 Meter @ 0,98 % CuEq ab 108 Metern Tiefe hebt die Qualität der Story deutlich an.

Die Kombination aus einer strategisch hervorragenden Lage unmittelbar neben einigen der bedeutendsten Kupfer-Gold-Entdeckungen der vergangenen Jahre und den jüngsten Bohrerfolgen verleiht dem Unternehmen erhebliches Explorationspotenzial. Vor allem die Entdeckungen bei Cruz del Sur und Albor liefern erstmals belastbare Hinweise darauf, dass sich auch auf dem eigenen Landpaket großflächige mineralisierte Systeme befinden könnten.

Noch steht das Unternehmen vergleichsweise früh in seiner Entwicklung und verfügt bislang über keine ausgewiesene Ressource. Genau darin liegt jedoch auch der Hebel: Sollten die kommenden Bohrprogramme die bisherigen Ergebnisse bestätigen und in eine erste Ressourcenschätzung münden, könnte Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) zu den interessanteren Wachstumsstories im internationalen Kupfersektor avancieren.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Mogotes Metals Inc. - Pressemeldungen vom 01.05.2026, 14.05.2026 und 09.07.2026; öffentlich verfügbare Projektinformationen des Unternehmens. Intro Bild: stock.adobe.com

Technischer Hinweis / NI 43-101: Die im Artikel genannten wissenschaftlichen und technischen Angaben beruhen auf den veröffentlichten Unternehmensmeldungen von Mogotes Metals Inc. vom 01.05.2026, 14.05.2026 und 09.07.2026. Die technischen Angaben zu den Meldungen vom 01.05.2026 und 14.05.2026 wurden nach Unternehmensangaben von Stephen Nano, Director und Technical Advisor des Unternehmens, als Qualified Person gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Die technischen Angaben der Meldung vom 09.07.2026 wurden nach Unternehmensangaben von Carl Schnell, MAIG, Head of Geology, als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Die genannten Qualified Persons sind nach Unternehmensangaben nicht unabhängig. Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, handelt es sich bei den genannten Intervallen um Bohrabschnittslängen und nicht zwingend um wahre Mächtigkeiten. Angaben zu benachbarten Projekten, insbesondere Filo del Sol, sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf eine vergleichbare Mineralisierung auf dem Filo-Sur-Projekt. Die Qualified Person von Mogotes hat Angaben zu benachbarten Projekten nicht unabhängig verifiziert.

Hinweis zu Kupferäquivalenten (CuEq): CuEq-Werte wurden von Mogotes Metals Inc. nach Unternehmensangaben illustrativ berechnet als CuEq (%) = Cu (%) + (Au g/t x 1,0327) + (Ag g/t x 0,0119) + (Mo % x 4,817), auf Basis von Metallpreisen von 4,69 USD/lb Kupfer, 3.321 USD/oz Gold, 38,30 USD/oz Silber und 22,59 USD/lb Molybdän sowie angenommenen metallurgischen Gewinnungsraten von jeweils 80 %. Diese Gewinnungsraten beruhen nach Unternehmensangaben auf Analogien im Distrikt; für das Projekt liegen noch keine metallurgischen Testarbeiten vor. Tatsächliche Gewinnungsraten können abweichen. CuEq-Werte sind daher keine Wirtschaftlichkeitskennzahlen und nur zu Vergleichs- und Illustrationszwecken zu verstehen.

Dieser Werbeartikel wurde durch einen freien Journalisten am 09.07.2026 für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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