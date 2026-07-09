Auch ohne VW
Zwickauer MdB Körber sieht Zukunft für Autobau in Zwickau
- Zwickau bleibt Standort für Autoindustrie
- Qualifizierte Beschäftigte und moderne Anlagen
- Politik und Unternehmen kämpfen für Erhalt
ZWICKAU/BERLIN (dpa-AFX) - Der Zwickauer CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Körber sieht auch im Fall einer Schließung des Volkswagen -Werks eine Zukunft für den Automobilbau in der Region. "Sollten sich die Berichte bestätigen und Volkswagen den Standort tatsächlich aufgeben, dann darf das nicht das Ende des Automobilbaus in Zwickau sein", sagte Körber.
"Auch künftig werden in Zwickau Autos gebaut"
Er sei überzeugt: "Auch künftig werden in Zwickau Autos gebaut - dann eben von einem anderen Unternehmen." Der Standort verfüge über hervorragend qualifizierte Beschäftigte, moderne Produktionsanlagen und ein leistungsfähiges Zuliefernetzwerk. Das seien starke Argumente für neue Investitionen.
Zunächst für Erhalt des Werks
Zugleich machte Körber deutlich, dass er zunächst für den Erhalt des VW -Werks kämpfen wolle. "Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Deshalb kämpfen wir bis zuletzt dafür, dass Volkswagen den Standort Zwickau erhält."
Hintergrund sind Medienberichte über mögliche Werksschließungen im Volkswagen-Konzern. Demnach zählt auch das Werk in Zwickau zu den Standorten, deren Zukunft im Zuge verschärfter Sparpläne infrage steht. Eine Entscheidung des Aufsichtsrats steht noch aus./djj/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 71,66 auf Tradegate (09. Juli 2026, 19:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +25,59 %/+82,81 % bedeutet.
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Was immer das auch bedeuten soll:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/68986210-volkswagen-kann-bei-werksschliessungen-auf-niedersachen-zaehlen-magazin-015.htm
DJ Volkswagen kann bei Werksschließungen auf Niedersachen zählen - Magazin
DOW JONES--Der Volkswagen-Konzern kann einem Magazinbericht zufolge bei seinem Sparplänen auf die Unterstützung des Landes Niedersachsen bauen. Das Bundesland ist mit 20 Prozent an dem Konzern beteiligt und entsendet zwei Vertreter in den 20-köpfigen Aufsichtsrat, der am heutigen Nachmittag über weitreichende Sparmaßnahmen beraten soll. Wie die Wirtschaftswoche (Wiwo) unter Berufung auf Insider berichtet, ist das Land Niedersachsen bereit, einer Umwidmung und einem Auslaufen von VW-Werken zuzustimmen - sofern in den Fabriken so viele Jobs erhalten bleiben wie möglich.
Dem Wirtschaftsmagazin zufolge wird der Vorstand dem Aufsichtsrat Pläne für weitreichende Sparmaßnahmen vorlegen, darunter die Streichung von mehr als 70.000 Stellen und die Schließung bzw. das Auslaufen von vier Fabriken.
Laut der Wiwo verweisen Aufsichtsrats-Insider dabei auf das VW-Werk Osnabrück, dem VW bereits keine neuen Produktionsaufträge mehr erteile. Stattdessen sollen Rüstungsunternehmen in den Werkshallen produzieren. Dadurch würden Stellen erhalten.
Hätte versucht vor zwei Jahren schon 1-2 Werke dicht gemacht, sähe es heute besser aus.
Sorry Anfaenger, aber Du nervst. Und das nicht zu knapp !