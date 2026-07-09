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    ehamarkets startet ehamarkets AI und bietet Tradern weltweit intelligente Handelsunterstützung rund um die Uhr

    HONGKONG und NEW YORK, 9. Juli 2026 /PRNewswire/ -- ehamarkets gab heute den offiziellen Start von ehamarkets AI bekannt, einem KI-gestützten Handelsassistenten, der auf der OpenClaw/Hermes-Technologie basiert. ehamarkets AI wurde entwickelt, um Anwendern dabei zu helfen, Märkte zu beobachten, Informationen zu analysieren, zeitnahe Benachrichtigungen zu erhalten und Handelsaktivitäten zu optimieren, und bringt so intelligente Automatisierung in die täglichen Handelsabläufe.

    Da die globalen Finanzmärkte immer dynamischer und datenintensiver werden, stehen Händler vor wachsenden Herausforderungen, mit den Marktentwicklungen Schritt zu halten und riesige Informationsmengen zu verarbeiten. ehamarkets AI begegnet diesen Herausforderungen durch die Kombination aus kontinuierlicher Marktbeobachtung, KI-gestützter Analyse und personalisierten Benachrichtigungen mit Interaktion in natürlicher Sprache. So können Nutzer ihre Handelsanforderungen direkt kommunizieren und erhalten gleichzeitig intelligente Unterstützung während des gesamten Handelsprozesses.

    Zu den wichtigsten Funktionen von ehamarkets AI gehören:

    24/7 Marktinformationen

    ehamarkets AI analysiert kontinuierlich öffentlich zugängliche Marktinformationen und bietet automatisierte Überwachung sowie Echtzeit-Benachrichtigungen, sodass Nutzer über relevante Marktentwicklungen auf dem Laufenden bleiben, sobald diese eintreten.

    Intelligente Trading-Unterstützung

    Durch die Interaktion in natürlicher Sprache können Nutzer ihre Ziele direkt an ehamarkets AI kommunizieren. Der Assistent hilft dabei, handelsbezogene Aufgaben effizienter zu verwalten und vereinfacht so die täglichen Handelsabläufe.

    Automatisierte Ausführung auf Basis von Nutzeranweisungen

    Mit ausdrücklicher Genehmigung des Nutzers kann ehamarkets AI bei der Ausführung von Handelsgeschäften gemäß vordefinierter Nutzeranweisungen unterstützen und stellt dabei sicher, dass die Handelsentscheidungen vollständig unter der Kontrolle des Nutzers bleiben.

    „Die globalen Märkte rund um die Uhr im Blick zu behalten, ist für die meisten Händler eine Herausforderung", sagte Markus Weber, CEO von ehamarkets. „ehamarkets AI wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Sie fungiert als intelligenter Handelsbegleiter – sie überwacht kontinuierlich die Marktaktivitäten, hebt relevante Informationen hervor und führt benutzerdefinierte Anweisungen aus –, und hilft Händlern so, ihre Strategien effizienter und selbstbewusster umzusetzen, egal wo sie sich gerade befinden."

    Die Einführung von ehamarkets AI spiegelt das anhaltende Engagement von ehamarkets für die Förderung von Innovationen im Bereich der Finanztechnologie wider. Durch die Integration künstlicher Intelligenz in digitale Handelsdienste zielt ehamarkets darauf ab, Nutzern weltweit ein effizienteres, zugänglicheres und intelligenteres Handelserlebnis zu bieten.

    Weitere Informationen finden Sie unter:

    Offizielle Website >> https://www.ehamarkets.com/
    Laden Sie die App herunter >> https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhome

    Risiko -Haftungsausschluss:
    Dieser Inhalt wird ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken bereitgestellt und stellt keine Anlageberatung dar.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ehamarkets-startet-ehamarkets-ai-und-bietet-tradern-weltweit-intelligente-handelsunterstutzung-rund-um-die-uhr-302822154.html






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