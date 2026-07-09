JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse prognostizierte in einem Ausblick am Donnerstag starke Geschäftszahlen und eine ungebrochene Auftragsdynamik. Das gelte vor allem für die Kunden des IT-Dienstleisters aus dem öffentlichen Sektor in Deutschland./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 30,58EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 19:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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